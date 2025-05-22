【開箱】《單思的世界》 跨越陰陽傳遞思念

無辜遇害 小鬼相依為命

《單思的世界》講述美咲（廣瀨鈴飾）、優花（杉咲花飾）和櫻花（清原果耶飾）在東京的一間古宅內生活，每日各自上班、上課或兼職，晚上會聚在一起分享美食及趣事，過着幸福快樂的日子。美咲某日在巴士重遇青梅竹馬的高杉典真（橫濱流星飾），勾起一段回憶；優花在校園遇上母親，櫻花則在雜誌看到讓她驚訝的消息，三女遂展開尋找思念的人的旅程。

《單思的世界》加入奇幻、懸疑等元素，中段才揭開三名少女已離世12年，三人小時候屬同一兒童合唱團，遭狂徒殺害，自此變為小鬼一起生活及成長，相依為命；她們無法與人類遘通，也從沒遇見其他鬼魂。美咲重遇典真後，才發現對方仍受困當年的命案中，自責當時沒在現場保護她。美咲希望將思念之情告知男方，也希望典真能走出陰霾。

愛情友情親情各有羈絆

另一方面，優花發現母親再婚生女，目睹她與女兒溫馨焗曲奇，優花一度妒忌，並希望母親能聽見她的心聲。櫻花得悉殺害她們的兇手刑滿出獄，千方百計找到對方，只想聽他說出當年的殺人動機。

《單思的世界》透過人與鬼之間無法溝通的設定，帶出愛情、親情及友情的羈絆與枷鎖，思念能夠衝破任何障礙，即使雙方無法觸碰，仍能傳遞思念。電影主題清晰易懂，演繹方法卻略嫌拖泥帶水，例如中段花了不少篇幅，描述優花透過物理分析，相信她們有方法可以與人類溝通，結果三女開始研究科學，走到大學找資料，又前往象徵「通道」的海邊燈塔，結果還是不成功。其後優花母親獨自前往尋找兇手，並對兇手說教，雙方還追逐及打起來，這段情節既不感人又不緊張，反而讓人感到無稽。

三女角相處篇幅不多

《單思的世界》尾段講述典真重返兒童合唱團排練室，亦即當年命案現場，發現美咲生前寫下的劇本，兩人上演一幕如《人鬼情未了》的交流場面，橋段老土，難言感動。結尾三女參加兒童合唱團比賽，與小朋友一起上台唱《聲音是風》，寓意心聲如風般傳達給思念的人，這幕反而最觸動人心。

此片最大看點是三名女主角：廣瀨鈴、杉咲花及清原果耶，片中三女性格各異，時而齊心時而鬥嘴，火花十足。其中一幕講她們在家看恐怖片，廣瀨鈴與杉咲花驚到不敢看，清原果耶則完全不怕，相當搞笑；可惜描寫三女相處的篇幅不多。比起描述思念的情節，更想看她們如何從小鬼變成少女鬼的階段。

上映日期：5月22日