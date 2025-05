史嘉麗首執導新片贏5分鐘掌聲 奇雲史柏斯相隔9年亮相康城 領終身成就獎

【明報專訊】伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi)角逐最高榮譽金棕櫚獎的新片《It Was Just an Accident》,前日在第78屆康城影展世界首映,亦是他相隔7年再入圍主競賽單元;「黑寡婦」史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)處女執導《Eleanor the Great》,入圍「一種關注」單元,首映禮後贏得5分鐘掌聲,她歸功於95歲女主角茱施潔比(June Squibb);兩屆奧斯卡影后茱迪科士打(Jodie Foster)相隔逾20年再拍法國片《A Private Life》,獲大批荷李活演員撐場;近年性侵官司纏身的《紙牌屋》男星奇雲史柏斯(Kevin Spacey),睽違康城近10年,前日再到當地領終身成就獎,並以「荷李活十君子」之一、《金枝玉葉》編劇杜倫波(Dalton Trumbo)自比。