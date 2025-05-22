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娛樂

【娛樂場】「光影藝術祭2025」 怪雞Parr叔Mr Doodle創作歷程

【明報專訊】MOViE MOViE與香港國際攝影節（HKIPF）首次跨界合作舉辦「LIFE IS ART光影藝術祭2025」，獻上一場光影與藝術的饗宴，上映8部電影，包括開幕電影《怪雞Parr叔街拍日常》、《坂本龍一：東京旋律（4K修復版）》、《坂本龍一 Playing the Orchestra 2014》、《Thom Browne：破格織夢人》、《A.I.時代與梁祝的繼承者們（階段展演）舞台映畫》、《哥斯拉之父──本多豬四郎的電影人生》、《米高安哲羅：愛與死》，以及閉幕電影《Mr Doodle塗鴉異想世界》。

「光影藝術祭2025」涵蓋攝影、音樂、塗鴉藝術、時裝、劇場、電影和雕塑藝術多個領域，以記錄街頭奇趣片刻的攝影巨匠《怪雞Parr叔街拍日常》揭序幕，呈現塗鴉奇想與內心糾葛的藝術旅程，跟隨Martin Parr走遍英國，透過他標誌的微距鏡頭，配上色彩鮮明光怪陸離的構圖，捕捉大眾最真實的一面。

這種隨意的攝影手法，帶有濃厚諷刺意味的英式幽默，成為Martin Parr批判社會常態與消費主義的武器，儘管他的作品遍佈世界各地，早期卻被人誤解輕視勞動階層而受爭議。1980年代彩色紀錄運動興起，Martin Parr順應潮流，摒棄黑白轉投彩色的複雜世界，不過因彩色作品過於鮮明，使他加入Magnum攝影通訊社時遇上波折，他未有泄氣，繼續利用獨特的攝影語言改變當代紀實攝影，最後獲得英國CBE勳銜，並登上Magnum主席之位。

Mr Doodle患思覺失調

閉幕電影《Mr Doodle塗鴉異想世界》是塗鴉狂想與心靈掙扎的藝術人生。「Doodle」意指隨手亂畫，近年風靡全球的英國藝術家Mr Doodle（原名Sam Cox）以其看似隨性卻一絲不苟的馬克筆塗鴉作品，為「Doodle」一字賦予全新意義。電影從Sam年幼時對塗鴉的執著，由拿起畫筆那一刻起，他便進入Mr Doodle的異想世界。

多年來從不起稿，也不局限於畫紙，任何白色物件都逃不過Mr Doodle雙手成為DoodleLand 一部分。之前他用了兩年時間將自己大宅的內外畫滿黑白塗鴉，成全球矚目的「塗鴉屋」，然而長年承受成名壓力，令Sam罹患思覺失調，Mr Doodle那異想天開的人格，幾乎吞噬了他的真我。電影透過與Sam及親友間的訪談，展現他如何在心理掙扎與創作熱情之間尋求平衡的歷程。

描述日本音樂巨匠坂本龍一前期以革新姿態與城市潮流脈動的《坂本龍一：東京旋律（4K修復版）》和《坂本龍一 Playing the Orchestra 2014》皆是首次在香港上映。

「LIFE IS ART光影藝術祭2025」

放映日期：6月6日至6月29日

相關字詞﹕娛樂場：LIFE IS ART 光影藝術祭 2025

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