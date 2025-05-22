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娛樂

MIRROR「鷹小組」訪女校冧爆師生 Avantgardey教學生家長跳舞

【明報專訊】男團MIRROR伙ERROR、女團COLLAR和樂隊ROVER早前分組突襲校園展開school tour，「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）前日出動，聯同COLLAR成員沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）與陳泳伽（Winka）現身女子中學與700名師生見面，除唱歌，還與學生玩遊戲及合照，反應熱烈。日本人氣跳舞女團Avantgardey驚喜到經理人王友良的母校演出，還教一班學生和家長跳新歌，炒熱全場氣氛。

「鷹小組」與3名COLLAR成員快閃九龍真光中學與700名師生見面，除獻唱新舊歌外，又與一班同學玩遊戲送school tour限定簽名小卡，並走到台下與師生們合照派心，有老師帶備MIRROR手燈應援，場面熱鬧。

老師舉MIRROR燈牌獲邀上台

COLLAR隊長沈貞巧與Marf、陳泳伽打頭陣出場，尖叫聲不斷，她們邊唱邊落台與一眾學生互動，各自選了幾個同學和老師到台上玩「大電視」，陳泳伽投入與學生代表做出韻律泳動作給老師猜，緊張又好笑。

「鷹小組」陳卓賢、柳應廷、邱士縉和邱傲然在熱烈歡呼聲中出場唱《吃腐肉的鷹》，緊接遊戲環節，邱士縉選出手持MIRROR燈牌與陳卓賢公仔的老師上台與學生們玩默契遊戲，被抽中上台的師生把握機會邊玩邊自拍，柳應廷與邱傲然融入學生，配合題目擺出動作，台上台下氣氛融洽。4子之後分別唱出個人作品，再合唱MIRROR團歌《IGNITED》，並落台與一班師生近距離接觸，派心、握手和合照，邱士縉直接坐在一眾學生中間，學生們開心又興奮。最後在一片不捨下，MIRROR與COLLAR跟學生道別，結束一小時校園演出。

學生備地道小吃贈Avantgardey

日本人氣跳舞女團Avantgardey日前驚喜現身聖若瑟書院，因經理人王友良是該校舊生，當年是負責舉辦才藝比賽的主席。近日書院舉行一年一度才藝比賽，王友良為體驗傳承精神和支持母校150周年校慶，帶Avantgardey到學校禮堂演出。出場前，王友良帶女團參觀自己讀中三時的班房，並介紹一班師兄和老師給她們認識。Avantgardey演出時引起全場歡呼，反應熱烈，成員Sono在台上教授一眾學生和家長跳她們最新歌曲《OKP Cipher》。

表演完後，Avantgardey留在台上跟全場影大合照，學生會的同學為讓她們體會本地文化，特地準備蛋撻、叉燒酥和奶茶給成員享用，她們感到十分開心，大叫好吃。一班學生更在班房內用粉筆創作了Avantgardey的粉筆畫，一眾成員大感驚喜，成員Nona在社交平台大曬粉筆畫。

娛樂組

相關字詞﹕陳卓賢(Ian)

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