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娛樂

鍾柔美未聞炎明熹簽新公司 古淖文居澳門暫不考慮拍劇

鍾柔美半年冇出新歌 未聽聞炎明熹簽約內地公司 古淖文暫不考慮拍劇

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）與古淖文前晚演出慈善演唱會，鍾柔美獻唱4首歌，表示半年沒出新歌，期待新歌推出，想嘗試不同曲風，等公司安排。問到是否資源未分配給她？鍾柔美相信公司會有安排，「順其自然，等機會來臨，等待過程唯有自我增值和讀書。（有冇向公司要求出歌？）有傾過一段時間，處理中，身為女仔等吓」。公司傾向捧男仔？她說：「沒有，總之有機會會努力做，沒有就做自己的事。」鍾柔美透露與無綫的合約仍有一段時間，開心之前有機會拍兩劇。

姚焯菲（Chantel）將演出音樂劇《三•八》，鍾柔美留意到有不同公司的藝人參演，覺得組合好有趣和神奇，姚焯菲叫她一定要捧場，她都希望將來有機會跟不同藝人合作。有傳炎明熹（Gigi）與無綫合約快結束，會簽約內地公司，鍾柔美對此沒有聽聞，認為炎明熹開心便可，「大家畀些空間她，佢要時間休息和處理，最重要她開心和身體健康」。

古淖文稱未有能力在港置業

古淖文穿開胸裝騷胸肌亮相，笑說天氣熱，不小心穿了低胸裝，為騷肌和著衫好看，保持運動和健身。他透露暑假會出新歌，希望今年出到3首歌。有指他比半年無出新歌的鍾柔美幸運，古淖文說對方年紀輕讀書為重，可趁暑假安排出歌，一定有機會。《中年好聲音3》誕生三甲，會否太多人加入出現插隊情况？他說不會，「公司資源分配得好好，每個人都有機會出歌，看公司安排和政策，都是一些先後次序」。

鍾柔美說身為女生只好等待，公司是否較重視男歌手？古淖文認為男女平等，又讚《聲夢傳奇》學員好叻，也有很多演出機會，明白每個歌手都夢想出歌，總之交由公司安排。他稱暫不打算拍劇，因住在澳門。會否考慮在港置業方便工作？他笑說：「買得到先算，雖然我們多曝光和商演機會，但使費一樣多，每次出席活動都要悉心打扮。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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