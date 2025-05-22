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娛樂

黃翠如產後未收身受洪永城利誘復出 林作母搶先公開麥明詩兒子正面照 網民圍剿

黃翠如產後首公開露面 自揭剖腹生B時 發現子宮有瘤

【明報專訊】黃翠如與麥明詩分別於今年3月榮升媽媽，黃翠如為丈夫蕭正楠誕下兒子「蕭哈哈」，昨日產後首次出席活動，自言未收身，腰圍30吋，笑稱受洪永城利誘復出，目前先照顧兒子不會全面復工，還自爆剖腹生B時發現子宮有瘤，已即時處理。麥明詩一直未有透露BB性別，亦未讓小朋友正面樣子曝光，不過近日她帶BB跟舊愛林作媽媽王莉妮見面，王莉妮在社交網除貼出BB正面照，還爆麥明詩生仔，隨即遭網民罵不尊重，她急刪文和照片。

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃翠如與洪永城昨日出席手機發布會，身穿黑色露肩連身裙的她產後首次出席活動，身形瘦了不少，自言尚未收身成功，腰圍30吋，羨慕洪永城的太太梁諾妍，已是兩女之母身形弗爆。

洪永城教黃翠如學梁諾妍堅持一星期跑步3天，黃翠如自爆剖腹產子時，發現子宮內有個瘤，已即時處理，現在沒事，不過醫生說分娩3個月後才可運動，「有肚腩好處是餵奶時可托住BB不會跣下去」。

人母黃翠如變緊張大師

黃翠如否認全面復工，笑言受洪永城利誘，說送手機兼有一堆現金。產後首個活動，酬勞是否較洪永城高？她稱沒跟洪永城討論，洪永城則認為黃翠如產後第一個活動，酬勞高過他屬正常。黃翠如稱昨日是離開 「蕭哈哈」最長時間，「出門時他突然喊，我沿途跟老公Edwin（蕭正楠）視像，來到會場電話已沒電，我現在好變態，離家發現電話沒電好憂慮，見到老公哄到BB沒哭且入睡，覺很他很大成就，好開心」。

問到早前首個母親節如何度過？黃翠如表示在月子中心過，當天很混亂，沒有慶祝，丈夫亦沒代「蕭哈哈」送禮物給她，笑言現在要吃頓飯也不容易，「自從BB出世後，我每天只睡得五六小時。Edwin日前去內地開騷，『蕭哈哈』發燒，我更徹夜難眠，不停為BB探熱和換退熱貼。現在每天都有新挑戰，之前兒子未能去厠所，我和Edwin想盡辦法，突然聽到『砵』一聲，我們即攞手機將之拍下，未試過那麼期待一個『便便』，好感動」。

洪永城自薦為「蕭哈哈」搞百日宴

黃翠如表示「蕭哈哈」現在兩個月大，重逾5公斤，未知會否搞百日宴。洪永城自告奮勇表示幫BB搞百日宴，「我是翠如『細佬』，身為舅父仔，到時會送金器給『蕭哈哈』。我在翠如分娩翌日已見過BB，我們4人有個BB群組，我和太太將育兒經驗教他們」。「蕭哈哈」樣子似誰？洪永城說：「大眼、鼻高，絕頂靚仔，似阿蕭（蕭正楠）。」黃翠如不認同：「我覺得神情和眉似我，性格都似我易喊、沒安全感。」

王莉妮當麥明詩兒子如孫仔

另一名新手媽媽麥明詩一直保護BB，未公開性別和容貌，令不少網民感好奇。麥明詩近日與親朋好友見面，包括舊愛林作的母親王莉妮，雖然二人做不成婆媳，但仍保持友好關係，麥明詩帶同初生BB跟王莉妮見面，王莉妮送大利市給BB，興奮得將BB正面照上載社交平台，寫道：「雖然阿詩與林作無緣，但我一直當她是自己個女，𠵱家佢有咗個仔，就好似我多咗個孫一樣，真心為佢開心。」此舉被網民鬧爆，稱她不尊重，王莉妮一小時後刪文和相片。

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