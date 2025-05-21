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娛樂

【開箱】《母愛食堂》 回憶是最佳調味料

【明報專訊】《少年自讀日記》史提芬查保基（Stephen Chbosky）執導，《冒牌伴郎生擒姊妹團》雲斯華堅（Vince Vaughn）監製兼主演溫情片《母愛食堂》（Nonnas），影視串流平台Netflix刻意安排在母親節前夕（5月9日）上架，首3日錄得1530萬觀看次數，隨即登上英語電影收視榜冠軍，加上爛番茄影評網站得分80%，如此叫好叫座，願天下母親都可收到這封窩心情書。

家傳食譜發揚光大

《母愛食堂》原名Nonnas，意大利語解作「祖母」。美媒Deadline報道，Netflix去年斥資2000萬美元（約1.56億港元）購入此片版權，事實證明眼光獨到。電影改編自真人真事，現實中的「母愛食堂」開業至今15年，依然其門如市。故事由40年前的布魯克林說起，生於意大利傳統家庭的Joe（雲斯華堅飾），在充滿愛與美食的環境長大，然後鏡頭一轉，Joe母親過世了，世界頻時黯然無光，鄰居兼多年好友Bruno（祖曼堅尼路飾）鼓勵他走出陰霾，Joe決定把母親遺產拿來開一家意大利餐廳，藉以把家傳食譜發揚光大，正如他所說：「食物就是愛。」

Joe選在紐約史泰登島開業，Bruno原本不大看好，但為支持老友，仍協助他裝修，Joe則負責招募一班意大利婆婆掌廚，包括《死囚168小時》金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）扮演甜品師Gia。美食當前，萬事俱備，餐廳開張卻遇上暴風雨，加上附近居民不滿這位「外人」營商，導致門庭冷落，Joe苦撐數月終於決定關門大吉，結業前夕大宴親朋，歡度最後一夜，然後鼓起勇氣，翻開母親遺書，原來一直遍尋不獲的家族食譜就在眼前，能否為這門生意帶來轉機？

畫面勾起無限食慾

以美食治療人心的電影，荷李活多的是，金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演《再單身遊記》、梅麗史翠普（Meryl Streep）的《美味關係》，以及彼思動畫《五星級大鼠》等都令人如沐春風。《母愛食堂》緊扣親情主題，Joe沉醉於意大利美食，全因添加「回憶」這種天然調味料。此外，跟深宵看日劇《孤獨的美食家》有異曲同工之妙，《母愛食堂》亦能勾起無限食慾，由開場的童年Joe排隊進入麵包店開始，畫面充斥五彩繽紛的甜品糕點，然後回家看着祖母和母親在廚房悉心烹調派對美食，短短10分鐘已令觀眾垂涎欲滴。

除了親情之外，本片亦涉及種族、鄰里和朋友等不同關係，例如兩位分別來自西西里及博洛尼亞的女廚師，因為歷史問題，先口角後動武，甚至連累餐廳廚房火燭，幾乎無法開業。直至4位婆婆在餐廳開張前一日把酒談心，互相分享苦樂人生，終於學懂放下成見，令人動容。

擅拍愛情喜劇如《拆夥情緣》的雲斯華堅，新片飾演「親情大過天」的中年單身漢亦恰到好處，導演最後安排他跟《新寡瘋狂日記》琳達卡德林尼（Linda Cardellini）扮演老同學Olivia舊情復熾也是一絕，對於恨飲新抱茶的媽媽級觀眾來說，誰不想看見大團圓結局？

相關字詞﹕蘇珊莎朗頓 祖曼堅尼路 雲斯華堅 史提芬查保基 母愛食堂 開箱

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