丹素華盛頓驚喜獲頒榮譽金棕櫚 《變鈦》女導演康城競賽片獲12分鐘掌聲

自2006年《案內人》後，美國導演史派克李與金像影帝丹素華盛頓再度合作，新戲《Highest 2 Lowest》改編日本導演黑澤明1963年警匪片《天國與地獄》，丹素重演三船敏郎角色，職業由鞋廠董事改為唱片公司高層，故事講述他捲入一宗綁架案後，如何面對生死和道德的抉擇。

除了丹素外，饒舌歌手A$AP Rocky亦參演一角，現正懷有第3胎的樂壇天后Rihanna，挺着大肚冒雨到場支持男友，二人共用一傘行紅地氈，公然宣示恩愛。

攝影師多手激嬲影帝

眾星進入戲院後，康城影展主席Thierry Fremaux忽然宣布：「在這個特別的日子，丹素，我們將會給你一份特別的禮物，以示我們對你在影壇的崇高敬意。除了史派克李外，事前並無任何人知道此事發生。」說罷導演即上前把榮譽金棕櫚獎交到丹素手上，並興奮地說：「你是我的好兄弟，我愛你，現場所有人都愛你。」現年70歲的丹素高舉勝利手勢，然後致謝辭：「對我來說是個意外驚喜，難免有點激動，我由衷地感謝大家。」據美媒Deadline報道，首映結束後全場觀眾起立鼓掌6分鐘。此片將於8月22日在美國開畫，9月5日移師串流平台Apple TV+上架。

首映禮舉行前發生一段小插曲：話說丹素行紅地氈時，旁邊一名男攝影師忽然抓住他的手臂，丹素面露不悅地要求對方縮手但不果，「我告訴你，停手，不要再捉住我」，丹素指着攝影師咆哮。英國《每日郵報》透過唇讀專家還原二人對話，配合丹素的身體語言，認為當時的他已很憤怒，但該名攝影師繼續挑釁，反問丹素「可以跟我拍照嗎？」他說不可以，然後拂袖而去。

《Alpha》探討世紀絕症

另一方面，《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導競賽片《Nouvelle Vague》，講述經典法國片《斷了氣》（另譯《慾海驚魂》）拍攝經過，上周末在康城首映，現場觀衆拍掌11分鐘，這個紀錄剛被2021年憑《變鈦》成為史上第2位奪得金棕櫚獎的女導演茱莉亞迪古諾打破，她的競賽片《Alpha》前日首映，其間雖有觀眾大叫「停止」，事件擾攘一兩分鐘才平息，卻毋阻其他影迷的熱捧，首映結束全場起立鼓掌長達12分鐘，反應非常熱烈。

《Alpha》以1980至90年代為背景，講述13歲少女Alpha與任職醫生的單親媽媽相依為命，因前者在校內以不潔針筒紋身，結果感染世紀絕症的故事，跟《變鈦》相似的是，導演透過超乎想像的畫面，呈現愛滋病人的古怪身體特徵，視覺效果逼真得令人震驚。