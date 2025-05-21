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娛樂

難忘與老公拍拖睇馬戲 朱千雪有戲癮想再拍劇

朱千雪跟老公重視儀式感 準備帶囝囝「蒲」公園 仍有戲癮盼拍戲

【明報專訊】朱千雪昨日現身中環，為太陽馬戲團《KOOZA》開幕禮擔任嘉賓。她表示對這個馬戲團有情意結，因讀高中時已在加拿大欣賞過，11年前跟老公拍拖時，自掏腰包買門票請他入場，作為聖誕節禮物，她笑說：「當時已做藝人，拍拖不方便畀人知，所以要秘密去睇，我和老公都印象深刻。」她讚醫生老公很有情趣，試過親自為她整情人節蛋糕，又會在節日送鮮花，收到最難忘的禮物就是求婚戒指。

朱千雪表示婚後要兼顧律師工作和照顧家庭，與老公仍然重視儀式感，「平時要返工又要湊仔，真的很忙，但我和老公都會保持約會，過二人世界，打算再約老公睇馬戲團，今次想帶兒子一齊感受」。她稱兒子剛滿一歲，已識行識走，開始追在兒子後面，笑稱湊仔是很大運動量，又指手機內儲滿小孩的生活照和短片，不再像以前玩自拍，她笑說：「身邊藝人朋友如岑杏賢、黃翠如、麥明詩都生了小孩，等大家的小孩長大少少，可以撮合他們做朋友。」

難回復選美時身形

提到她在社交平台分享一年內勁減40磅，她說：「產後想保持更好狀態，現在每朝返工前會跑步、健身，希望有更好的體力湊仔。（回復選美時身形？）不能相提並論，就算畀多兩年時間我，都回不了過去，我的年紀和身體狀况已經不同，而且選美時用很多方法減磅，未必是最健康階段。」問她可有戲癮？她稱遇到好劇本都希望再拍劇，「拍劇不用老公批准，反而考慮如何管理時間，我想老公做我觀眾，因為對上主演的劇集已七八年前」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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