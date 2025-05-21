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娛樂

回歸樂壇想爭新人獎 陳浚霆自資百萬打造4首歌

【明報專訊】36歲陳浚霆憑《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」龍璟風讓大眾認識，早前更有機會演出劇集《金式森林》。2015年參加《超級巨聲4》入行的他並沒放棄歌手夢，覺得是時候回歸樂壇。4月推出首支單曲《大個之後》，憑歌寄意送給爸爸，他說：「媽咪（繼母顧紀筠）做過這行，明白過時過節為何不能一起吃飯，但爸爸不明白，久而久之產生拗撬，所以想道出我好惜他。」新歌在復活節期間推出，笑言代表他歌手身分復活了。

首支單曲送給爸爸

陳浚霆稱新歌推出後反應不俗，首周在排行榜排第10位，讓他鬆一口氣，第二周更升至第3位，且有DJ讚他唱歌聲音好聽，他說：「第3位已滿足，不敢多想。」是否想攞今年樂壇新人獎？他稱有興趣，但太多新人爭奪這獎項，能參與其中已感興奮，總之逢請必到，就算無獎攞都出席，坐足全程，還要訂做一件霸佔3個座位的戰衣，不攞獎都被鏡頭影到，又可擋住其他勁敵。誰是勁敵？他說：「個個都是，今年未結束，還有新人出來，暫時不敢講。」除了以歌手身分回歸樂壇，最近更開設個人網上頻道。

感恩任達華拍MV

陳浚霆透露今次自資出歌，花了6位數字，承認是演出《愛．回家》儲到錢才有機會出歌，「《愛．回家》有段時間一星期播足7集，根本沒時間花錢，唯一用錢是在公司飯堂『萬歲』，早午晚都在飯堂開餐，儲到一點錢，可以為自己做些事。（媽咪沒出手相助？）媽咪用行動支持，找任達華拍MV，好感恩有這位前輩在我人生第一個作品中出現，華哥說不用答謝他，叫我將來有能力就像他一樣，幫助其他人達成夢想，但我可以幫別人還有一段距離，我會努力」。

與古佩玲無所不談

為慶祝入行10周年，陳浚霆計劃今年推出4首歌，投資約100萬元，「原來出一隻碟並不簡單，希望錄到六七首歌就出碟。我已準備出第二首歌，歌詞探討愛情。（會否找緋聞女友古佩玲任MV女主角？）睇情况，我想給大家新鮮感」。他們已公開拖手，可有機會發展？他笑說：「見步行步啦，她攞完最具潛質新人獎更要加倍努力，等時機適合先，她是好女仔，又是有默契的好拍檔，私底下亦無所不談。我欣賞她人品單純，有時拍完些沉重戲，我們收工會在快餐店傾近兩小時。」

問到有否被媽咪催婚？陳浚霆說：「養到自己才說，不要累人，就是因為用了100萬元出歌，現在養狗都有困難，如何能夠養多一個人？媽咪真的沒催婚，哥哥才剛結婚。（是否不婚主義？）不是，只擔心無人要我。」

記者：柯美

場地提供：天順上創

相關字詞﹕大個之後 愛．回家之開心速遞 顧紀筠 陳浚霆

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