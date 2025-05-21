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娛樂

開心被肯定 邱彥筒：距離紅仍很遠 許軼圖書館坐足一日重拾學生感覺

【明報專訊】ViuTV劇《哪一天我們會紅》踏入結局篇，COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）劇中聯同鄧濤、張毓軒（Shin）及蘇振維（Ray So）組成網上頻道「無景深」，對抗大台「層層疊」，以年輕人視角出發，探討新媒體世代下成名的代價。現實中Marf小學時曾開設網上頻道，年紀小小呈現爆棚的表演慾。她與Day同參加《全民造星IV》組女團入行，但對於「紅」這個字，兩人有不同見解。

記者：林祖傑

在《哪一天我們會紅》飾演頻道幕後決策人的Marf，現實中曾開設網上頻道，「已不是秘密，忘記密碼delete唔到，小學時純粹拍啲試食片和唱歌片，拍了兩年，其實無人睇，得幾個like」。她否認年紀小小已想面向觀眾，只是一直有看網上頻道，發覺可以一班人玩吓。

Marf稱從來無真正想紅

是否從小已想紅？Marf說：「我覺得紅呢個字好難定義，因未必會諗住呢個字的方向去做，想被見到或想被認可，那是否等於會紅？其實這個字不是代表貶義，我的分享慾一直很強，純粹喜歡剪片及記錄，從來無真正想紅，到現在都沒有，但會因為紅這個字背後，被見到和被肯定而開心，所以覺得這個字很複雜，好似有種博出位的狀態，實際是這個字能令我可以維持生計，就有理由繼續去做，希望可以做自己鍾意做的事又掙到錢，這是人生勝利其中一個剔」。

被選為Coldplay演唱會暖場嘉賓，被讚一唱成名，離目標的紅還差多遠？Marf說：「太高喇頂帽！我覺得可以話達到咗，但其實由出道當刻可能已經達到，因這個字真的太複雜，可以將鍾意的興趣完整地放在生活上，對我來講已經做了這件事，現在多了人認識或留意，是另一個階段，但覺得距離仍很遠，因COLLAR或自己講過很多次International這個字，但我們仍在香港做緊這件事，所以還是好遠好遠，不過這也算是一個好開始。」

Day表示飾演的角色性格不是很强烈，純粹是鍾意睇網上頻道的中學生，每日用4部手機同時睇，機緣巧合下遇到Marf便加入網上頻道，現實中入行前從未試過獲邀拍片，「細細個好鍾意睇無聊綜藝片，不過無人邀請我拍，現在只有COLLAR成員會邀請我拍」。談到何時有想紅的念頭？她說：「在高中開始看K-pop，覺得自己都想企上舞台，也是某種程度上想紅，劇中亦有探討這問題，其實每個人都想被人見到，已是某程度上想紅，但我覺得比起紅，更想COLLAR可以如參賽時般做番自己。」

Day盼COLLAR做番自己

首次拍劇演學生妹，Day稱為演好角色有特別準備，「為重拾學生感覺，去了圖書館坐足一日；平時工作要化妝，就刻意隨意一點，校服的確幫到手，造型師亦幫了好多，出來效果好好，當中有場拿着柚子去玩的戲分，覺得自己演得幾忘我，當刻就如一個好認真去玩的中學生，放下女團身分，幾不可思議，真的沒想過自己會做到咁」。

鄧濤角色少對白挑戰演技

鄧濤角色設定沒存在感，經常被當透明，她稱本身性格同樣內斂，「首次拍劇，角色甚少對白，變相成為演技上的一個挑戰和學習」。飾演導演的Ray So亦是首次拍劇，稱本身慢熱，幸拍了幾日已跟團隊磨合到。

飾演編劇的Shin之前拍《那年盛夏我們綻放如花》令人眼前一亮，他表示一直想拍喜劇，雖今次工時較長，但過程比上一套劇開心，亦沒有那麼沉重。

Marf及Day /化妝：Jenny Fung 髮型：Kristy Cheng 造型：Cedric Cheung

Marf / 服裝：Maison Margiela, Sandro and Charles & Keith

Day / 服裝：Sandro,Courreges and Charles & Keith Shin/ 服裝：aenrmous

相關字詞﹕蘇振維（Ray So） 張毓軒（Shin） 鄧濤 許軼（Day） 邱彥筒（Marf） 哪一天我們會紅

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