【開箱】《你的味道》 姜河那高旻示浪漫「煮」意

為摘「三星」不擇手段

《你的味道》全劇只有10集，截稿前播出首兩集，收視分別錄得1.5%及2%，以ENA頻道來說，收視只屬一般，但在Netflix上架短短3天，隨即登上韓國及香港地區節目收視冠軍，成績相當不俗。新劇講述韓國最大餐飲集團「滿桌」創辦人韓汝雲（吳敏愛飾）育有兩名兒子：長子韓善宇（裴奈拏飾）及么兒韓範宇（姜河那），兄弟為了繼承家族生意，展開激烈競爭。成為繼承人條件之一是帶領集團旗下高級餐廳「座右銘」拿下米芝蓮「三星」榮譽，身為「座右銘」負責人的範宇為了「摘星」，不擇手段尋找隱世食譜，卻遭哥哥陷害，慘被母親沒收所有財產。範宇深信只要拿到全州小餐廳「定齋」女主廚慕妍珠（高旻示飾）的獨門食譜，就有機會翻身。

首兩集講到範宇為了「盜取」食譜，四出拜訪各地餐廳，最終被全州餐廳「定齋」美食吸引，餐廳主廚背景神秘，卻練得一手好廚藝，挑選食材非常嚴格，例如招牌菜式「燒牛肉」堅持要用某農場飼養的牛隻，並配合天然野生松茸，就連辣椒粉也要在指定商店購買，她又會親自栽種食材，保證天然味美。

範宇其後發現「定齋」經營不善，導致欠下巨債，急需現金周轉，於是提出收購，但遭妍珠拒絕，她為考驗範宇對料理的真心，要求他放下身段到餐廳打工。適逢範宇被母親沒收財產，「王子變青蛙」無奈答應要求，順便找機會偷食譜。

新一代演技大鬥法

劇集最大看點是演員陣容，扮演範宇的姜河那憑《山茶花開時》贏得百想藝術大獎的視帝，演技早獲肯定；高旻示前年憑電影《閨密盜賞團》橫掃韓國多個電影新人獎，早前亦憑《無聲蛙鳴》入圍百想藝術大獎視后，加上主演《Sweet Home》系列，演技備受讚賞。姜河那與高旻示在《你的味道》扮演一對鬥氣冤家，互動過程有趣，例如第2集範宇弄壞了妍珠的食材，她倒在牀上哭訴，二人你一言我一語爭吵不休，相當搞笑。其後範宇要求降低食材成本，妍珠誓死不從，他只好設法與食材供應商打好關係。其實範宇個性不壞，只因生於豪門，不懂人情世故，凡事只向錢看，失勢後重新學習正確營商之道。他與妍珠如何理解彼此優點，帶領餐廳成長，成為全劇追看點。

《你的味道》配角陣容亦有瞄頭，《地獄公使》金信祿扮演「定齋」副主廚真名淑，一改戲路扮演搞笑「阿豬媽」，一出場就自顧煲劇；另一笑點是《弱美男英雄2》劉秀彬飾演全州最有人氣的湯飯店繼承人新春承，經常對外宣稱是餐廳老闆，其實什麼都不會做也做不好。