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娛樂

《死神來了：血脈》美開畫收4億 破系列票房紀錄

【明報專訊】荷李活恐怖片《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）上周五在美國開畫，首周末票房收5100萬美元（約4億港元），不單勝過美媒預期，把兩周冠軍《雷霆特攻隊*》迫落第2位之餘，更刷新《死神來了》系列自2000年推出至今6集的最高開畫紀錄。此片同時在全球74個國家或地區上映，累計票房更達1.02億美元（約7.9億港元），以製作費不過5000萬美元計算，可謂穩賺不賠。另外，爛番茄網站綜合126篇評論文章，《死》片得分93%，堪稱叫好叫座。

《死神來了：血脈》講述大學生Stefanie反覆被噩夢糾纏，目睹高塔倒塌，於是回家問個究竟，得悉外婆Iris年輕時曾阻止災難發生，死神於是逐一找尋生還者報復，Iris遂離開家人，隱居荒野，研究死神下手的規律，把畢生心得的筆記本交給Stefanie後喪命。Stefanie能否拯救自己及家人，逃過死神毒手？

值得一提的是，《死神來了：血脈》是繼《Minecraft：我的世界大電影》及《罪人們》（Sinners）後，華納電影公司今年連續3部賣座作品，一洗金像導演奉俊昊的《米奇17號》及金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）主演黑幫片《The Alto Knights》票房連環失利的頹風。不過，隨着湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）本周五在美國上映，《死》片能夠蟬聯冠軍，實在令人好奇。

相關字詞﹕票房紀錄 米奇17號 罪人們 MINECRAFT：我的世界大電影 雷霆特攻隊* 死神來了：血脈

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