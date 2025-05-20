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娛樂

《腓尼基大作戰》首映獲讚 琦溫絲莉女兒感動到喊 妮歌潔曼康城領獎假髮穿崩

【明報專訊】第78屆康城影展競賽片《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）前晚舉行首映禮，導演韋斯安德遜（Wes Anderson）率領主角《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）及《鐵達尼號》琦溫絲莉（Kate Winslet）24歲女兒美亞占菲普頓（Mia Threapleton）行紅地氈，首映結束後，全場觀眾起立拍掌7分半鐘，首次擔綱的美亞感動落淚；金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同日獲頒「躍動她影獎」（Women In Motion Award），英國《每日郵報》卻指她戴假髮且穿崩，情况相當尷尬。

自2015年起，康城影展與開雲集團聯合頒發「躍動她影獎」，旨在表揚女性在文化藝術領域的創造力和獨特貢獻，今年得獎女星正是妮歌潔曼，她在2017年宣布每18個月便會跟至少一名女性電影人合作，過去8年她跟來自荷蘭的《Babygirl》夏蓮娜利真（Halina Reijn）、《外籍人士》美籍華裔王子逸（Lulu Wang）及《模範愛侶》珍娜拉米亞（Jenna Lamia）等19名女導演共事，任務超額完成。

妮歌致謝辭時稱，荷李活一向男女不平等，她願意跟女導演、尤其是新人合作，「為她們提供保護，讓她們盡展所長」。

莎瑪希恩合照闢謠

妮歌獲獎當然興奮，但據英國《每日郵報》報道，現年57歲的她戴上金色假髮現身，藉以遮掩歲月留下髮線後移和髮量稀薄的痕迹，可是髮型師似乎失手，導致頭頂出現「禿髮」破綻，實在尷尬。

開雲集團老闆娘兼《永恆族》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）亦有出席頒獎禮，還記得去年9月，妮歌亮相時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）花生騷後，莎瑪應記者要求跟她拍照，豈料妮歌一手推開並拂袖而去，有傳二人從此交惡。這日再次碰頭，她倆大方合照，似以實際行動闢謠。除了莎瑪外，台灣名模林志玲、內地影后周冬雨、《京城怪物》韓星韓韶禧、女團Twice日籍成員Mina、主競賽單元評審荷爾芭莉（Halle Berry）及《蜘蛛夫人》狄高達莊遜（Dakota Johnson）等中外女星亦有捧場，現場相當熱鬧。

提起主競賽單元，美國鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）繼《小學雞私奔記》、《法蘭西諸事週報》及《小行星都市》後，憑新片《腓尼基大作戰》第4度進軍康城，首映禮同樣星光熠熠，跟韋斯合作無間的《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《迷失東京》標梅利（Bill Murray）等一起行紅地氈，然而金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）及「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）缺席，可謂美中不足。

穿同色裙致敬星媽

美亞占菲普頓這日穿著Oscar De La Renta設計的綠色低胸長裙行紅地氈，有心水清的影迷發現，她的母親琦溫絲莉1998年憑《鐵達尼號》角逐金像影后，正是穿著同色但不同款的Givenchy長裙出席奧斯卡頒獎禮，估計美亞藉此向星媽致敬。

據美媒Deadline報道，《腓》片首映結束後，全場觀眾起立拍掌7分半鐘，身為女主角的美亞見狀，感動得熱淚盈眶，並向戲中飾演其導師的《Barbie芭比》米高施拿（Michael Cera）送抱。爛番茄網站綜合30篇影評文章，《腓》片得分77%成績一般，英國《衛報》雖然給予3星（最高5星）評價，但對美亞的「突破性演出」讚不絕口。此片將於本月30日在美國開畫，香港提前一天上映。

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