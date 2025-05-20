【娛樂場】新歌《你不必無時無刻維持完美的笑容》 魏嘉瑩籲接納自己缺點

魏嘉瑩透露創作跟專輯同名的歌曲《你不必無時無刻維持完美的笑容》，因對所謂「要求完美」有所感慨，「我覺得大家很多時候都很想要表現出完美的樣子，在任何時候都想做最好的反應，我想跟這樣的人說：『放鬆一點，會有一些人愛你的優點，也會愛你的缺點。』可能有時候會覺得大家都在等我出錯，不用給自己那麼大的壓力，放鬆，身心靈健康最重要」。

魏嘉瑩想透過這首歌對那些一直想要表現出完美樣子或為了外界眼光而時刻焦慮的人說：「你可以放鬆點，不要把自己逼太緊。」

零下13度捱冷拍雪景MV

團隊早前赴日本北海道美瑛拍《你不必無時無刻維持完美的笑容》MV，當地的丘陵地形四季皆是觀光客的最愛，為了拍雪景，團隊特地選在3月飛過去。魏嘉瑩本以為零下13度應該還好，到達現場立刻「笠水」，「零下13度真的好冷，我穿了3件發熱衣，1條發熱褲，貼了4個暖包，還有隨時在鏡頭外待命的工作人員，真的好冷！但是好美。第一次戴手套彈結他，因為實在太冷，原本想戴無指手套，不過可能幾秒鐘手指末端就直接變成紫色」。

冷到連航拍機都當機幾次，魏嘉瑩與團隊仍然十分享受在雪景工作，她笑說：「我把丘陵當伸展台在走，不小心摔了幾次，很有趣。」她背着結他一個人走在雪地上，營造出孤寂感，讓她想起還沒出道前一個人騎機車到處走唱的日子，「帶着結他、咪和音箱到處去唱歌，現在好像偶爾會感到孤寂是一個人在家裏寫歌，卻寫不出來的時候」。