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娛樂

伙舞台劇演員謝幕 劉德華預告隨時重演「打劫」觀眾

【明報專訊】朱栢康、魯文傑、麥沛東和COLLAR成員李芯駖等前日演出舞台劇《你好，打劫！Reunion》尾場，出品人劉德華繼首場現身，尾場亮相跟演員一起謝幕。他笑說：「我哋呢班人喺適當嘅時候會對住你哋荷包講：『你好，打劫！』」之後逐一跟演員和導演朱栢謙與張志敏擁抱，感謝大家落力演出，承認難得遇上一個好劇本，希望將此劇成經典，一直公演下去，還對演員說：「訂到場就再嚟，邊個得閒就嚟埋位！」眾人興奮和應。

掌摑李芯駖 麥沛東驚收鎅刀

李芯駖首次參演舞台劇，感謝一班演員對她的包容和鼓勵，獲益良多，其角色每場都要嚎哭，完成尾場整個人心情舒暢，「演最後一幕時已經哭乾眼淚，開場前反而想喊，因為12場咁快就完，好唔捨得」。

麥沛東12場都要掌摑李芯駖，問到可會覺得心痛？麥沛東感不好意思，自爆共摑了13巴，其中一場連摑兩巴，除心痛還很驚，「朋友問我會否擔心收芯駖粉絲的鎅刀。我曾經同導演講不如由芯駖掌摑我，因為我塊面大啲較安全，發生意外機會率低啲，始終被摑會有頭暈風險，加上芯駖塊面咁瘦，不過導演堅持芯駖被摑效果和感覺會較好」。

留長髮的魯文傑稱有網民認錯他是劉雅麗，令他哭笑不得，演出時有一刻被「劉雅麗」三個字入腦，幸好撥一撥頭髮便清醒過來。朱栢康有一段時間沒有參演舞台劇，感激遇上這一班好對手，讓他大過戲癮，「隔咗咁耐再返舞台，今次遇上呢班志同道合的對手，大家不單止一拍即合，還令我有再次享受舞台演出的感覺，好正！」

娛樂組

相關字詞﹕劉德華 你好，打劫！Reunion

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