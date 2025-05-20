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娛樂

ANSONBEAN宣布暫別娛圈 認不負責任盼外界見諒

【明報專訊】24歲陳毅燊（ANSONBEAN）5年前參加ViuTV節目《全民造星III》奪季軍，同屆冠軍趙祥誠與亞軍陳葦璇，之後分別簽約Cool Style與寰亞音樂出道，曾推出個人專輯，亦有參演電影和電視劇，今年初主演ViuTV劇《老是常出現》，表現獲讚賞。去年ANSONBEAN跟女團Beanies成員張天穎（Jaime）公開戀情，愛情事業兩得意。

ANSONBEAN於5月7日突然刪除Instagram帳戶，傳他退出娛樂圈，令粉絲十分擔心。其後他在粉絲Telegram群組留言交代，「我因為心理健康同精神狀態需要失蹤一段時間，知道咁樣係有啲不負責任，但係亦都希望大家明白。大家唔需要擔心，亦都希望大家繼續加油，繼續努力做自己想做嘅事。希望喺一個更好嘅狀態可以同大家再見，我亦都會記住大家」。ANSONBEAN經理人回覆傳媒時表示︰「ANSONBEAN目前休息中，需要一些私人空間，謝謝關心！」

張天穎陪男友渡難關

張天穎透過經理人回應男友退出一事，「ANSONBEAN喺社交網都交代咗，佢目前希望可以專注休息，無論點，Jaime都會繼續陪伴同給予支持、關心，希望ANSONBEAN可以早日回復狀態，謝謝給予空間，大家都保重身心健康！」

ANSONBEAN入行前於英國修讀戲劇課程兩年，有指他家住九肚山豪宅，出身自舞蹈世家，母親林佩佩自小學跳舞，曾修讀演藝學院，30年前開設舞蹈學校教授Funky dance，旗下還有演藝製作公司，跟多名圈中人份屬好友。

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相關字詞﹕陳毅燊（ANSONBEAN）

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