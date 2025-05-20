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娛樂

《中年3》黃博恨伙師兄周吉佩古淖文跳唱 龍婷否認名店掃貨 澄清無幫襯

龍婷澄清入名店沒掃貨 曾怕《中年》人多分薄資源
周吉佩想與黃博交流詳談 古淖文期待3屆《中年》冠軍合唱

【明報專訊】《中年好聲音》系列叫好叫座，《中年3》完結隨即公布招募《中年4》外，還「添食」兩個特備節目，分別是「中三生」男女對戰《中年好聲音3 紅白大戰》，以及過往3季歌手各派代表出戰的《中年好聲音321經典大戰》。三季冠軍人馬周吉佩、古淖文和黃博首次同場，未有同台決戰。黃博大讚兩師兄有星味和氣場，被他們包圍感幸福，自言比較怕醜，盼熟絡後可一齊跳唱表演。龍婷早前被影到於名店掃貨，被指忽然富貴，她否認，解釋只是進名店逛一圈，沒有幫襯。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《中年好聲音》三季冠軍周吉佩、古淖文和黃博，聯同「中一、二、三生」李佳、羅啟豪、龍婷、譚輝智、顏米羔、黃劍文、張與辰、劉洋與李金凱前晚齊集電視城錄影《中年好聲音321經典大戰》。

古淖文叫黃博毋須太恭敬

周吉佩、古淖文和黃博同場未有合唱，古淖文希望將來有機會合作，相信很多觀眾都期待，笑說：「印象中的黃博比較怕醜，想叫她對住我們這些壞人，不需要太恭敬！」周吉佩稱黃博得獎後忙於工作，建議大家可以先開群組傾談、溝通，慢慢再研究如何合作，「未必做典型男女對唱，可以另類一點」。

黃博大讚兩師兄有星味和氣場，被他們包圍感覺幸福，不過她比較怕醜，在社交方面有待改善，希望跟他們熟絡後，可以一起表演跳唱歌，「兩名師兄有很多優點，我就是看完他們參賽，覺得鼓舞，才踏出一步參加比賽，從他們身上見到很多值得學習的地方，周吉佩師兄是創作型歌手，談吐大方是榜樣，很有親和力。古淖文師兄有個人風格，唱快歌好好」。

龍婷曾擔心資源被分薄

龍婷稱《中年好聲音》家族不斷壯大，能在節目分配到一句歌詞已很好，「今次伙周吉佩、支嚳儀、顏米羔、顏志恆和劉曉昆合唱搖滾版《Bad Boy》，有他們傍實比較好，因為我以往少唱搖滾歌，為了帶給觀眾驚喜，特別穿短裙配合舞步，希望帶出青春感覺」。問她有沒有擔心《中年》成員漸多，資源被分薄？她直認曾擔心，幸好工作量能維持，之前到過洛杉磯、溫哥華、多倫多和澳洲開演唱會，日前又為紀念鄧麗君演唱會做嘉賓，「入行後收入都很平均」。

「落閘」拒談丘亞葵人財兩失

龍婷被拍到名店掃貨，被指生活富貴，她否認，「我跟朋友吃飯後，拎住個外賣紙袋走入名店逛了一圈，沒有買東西就離開，估不到會變成雜誌封面人物，我同朋友講笑說食個一二百元午餐就變了富貴下午茶，若他們想上封面就約我食飯」。龍婷自認是理智消費者，平時不會刻意買禮物獎勵自己，購物多是配合實際需要，「我的衣服、物品平貴都有，會循環穿著，其實去到我這年紀，擁有三四個可見人的手袋都屬正常」。曾跟她傳緋聞的演唱會製作人丘亞葵傳人財兩失，因而慳家搭巴士，龍婷聽到男方名字即「落閘」：「唔想講呢啲事。（將來工作上碰面怎辦？）再講啦！」

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