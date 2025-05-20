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娛樂

李駿傑自爆拍拖經驗得4日 不擔心隊友開騷影響個唱銷情

李駿傑自爆初戀只得4日被分手 盼MIRROR攜手步向未來

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）首個個人演唱會《Rise In Love Live 2025》7月4日在亞博舉行，新專輯同期推出，同以「愛」為題。

Jeremy自稱戀愛經歷不多，愛的感覺是從電視劇、電影及小說吸收，希望足夠應付做好今次的騷，「人生暫時得0.5次拍拖經驗，第一段愛情只得4日，去睇完電影就完了，被分手！」

為事業拼搏難追求愛情

29歲Jeremy渴望事業、愛情兩豐收，為了能早日脫單，曾檢討社交技巧，他說：「MIRROR兄弟讚我識照顧人，自問都幾平易近人，但外形較cool，又不懂得情趣，本身不喜歡傾電話，回覆信息又會很認真，別人想約我，問『你食飯未？』我就會答『未食』，會令人覺得語氣好倔，已改變中，常在信息中加哈哈笑圖案。」他明白感情事要講緣分，不能勉強，只好慢慢等待，「現階段為事業拼搏就更難追求愛情，寧願多賺一點錢」。

盼MIRROR繼續行落去

Jeremy預告個唱有跳唱環節，也會表演樂器，並加華麗、優雅和妖野的服飾。問到會否騷肌？他說：「視乎狀態，會盡量露少少。」他稱網上流傳的歌單屬流料，演出編排講求完整，正與監製討論能否加插嘉賓演出環節。

提到MIRROR「夜粥小組」王智德、江生、陳瑞輝及楊樂文在6月尾開騷。Jeremy不擔心影響其個唱銷情，「每個兄弟擁有各自粉絲群，同時共享MIRO群，不需要爭，粉絲入場支持都要感謝，我也希望去捧兄弟場」。

談到隊友姜濤自爆只剩3年約，呂爵安希望MIRROR可以永續，楊樂文則擔心MIRROR有人不續約就會散。Jeremy表態支持MIRROR繼續走下去，「一個團體能續約或繼續行落去，是一件好感動的事，我都是韓團迷，見偶像少女時代15周年出MV，我都一路睇一路喊。MIRROR會否解散我不知道，因每個人都有自己想行的路，相信大家不會輕易放棄，講真，沒有MIRROR點會有今日的我們，希望愈長愈好。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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