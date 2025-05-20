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娛樂

合演《刑偵12》有感情線無親熱戲 陳自瑤獲林保怡教戲「袋錢落我袋」

陳自瑤恨到與林保怡合作兼有感情線︰萬歲多次才得到機會

【明報專訊】林保怡、陳自瑤（Yoyo）、陳法蓉及吳業坤等昨日出席無綫新劇《刑偵12》啟播儀式，有工作未能到場的張振朗拍片支持。林保怡劇中與Yoyo有感情線，被指艷福不淺。他透露跟Yoyo感情曖昧，可惜沒親熱戲，「她有激情戲，但對手不是我，她擒上另一個人身上」。他稱有場被Yoyo壓在身上的戲分，本身要扮暈都忍不住痛到大叫，「講我們一起在高處跌下，劇本寫我應該暈了無反應，但她壓下來太痛，我叫了出聲」。

席間播出林保怡當年在《鑑證實錄》的演出片段。問可有勾起回憶？他說：「覺得自己長大了，自自然然地老去是幾靚的一件事，最緊要快樂、開心、健康。拍《刑偵12》真的要打，好彩平時都有做運動。」

Yoyo笑稱與林保怡有感情線很難得，要萬歲很多次才有這個機會，最難忘有一場對手戲，她以往會認為要醞釀情緒去喊，但對方要求她喊到無感覺、喊不出才正式拍，「真係袋錢落我袋，跟他做對手戲特別緊張，試過有場戲緊張到完全講不出對白」。

陳法蓉演控制狂 盼再爭獎

陳法蓉飾演控制狂，被演弟弟的林保怡指變態。她覺得今次角色很特別，亦很難演。是否想再爭獎項？她說：「當年拍劇未有頒獎禮，多年後一把年紀，能夠在《一舞傾城》當女主角，且獲提名已十分榮幸，今次如果有機會都希望角逐獎項。」

吳業坤獲安排上台與林保怡合唱劇集片尾曲時「甩嘴」。問是否忙於拍《新聞女王2》太辛苦？他解釋因與林保怡合唱，所以緊張，為新劇開工也很開心，因今次除了王敏奕，與佘詩曼亦多了對手戲，有機會在前輩身上吸收經驗。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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