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娛樂

大談《職業特工隊：最終清算》空中亡命演出 湯告魯斯跟Do姐學講廣東話潮語

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）為宣傳新戲《職業特工隊：最終清算》，在倫敦接受鄭裕玲（Do姐）訪問， 大談戲中在機翼上的驚險動作場面，「我到現在還不知道怎樣做到」，他稱其實是累積空中拍攝超過30年的成果。重提25年前與導演吳宇森合作拍攝《職業特工隊2》，大讚對方是出色的藝術家，心地善良，更是很棒的廚師，很掛念吳宇森和香港的觀眾。Do姐對湯告魯斯讚不絕口，大讚對方有魅力、有紳士風度，體貼兼滿面笑容，見面後更喜歡他10萬倍！

娛樂組

湯告魯斯在英國倫敦接受鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道《The Do Show》訪問，為《職業特工隊：最終清算》宣傳。Do姐是湯告魯斯的粉絲，有機會跟偶像聊天顯得很雀躍。提到電影中多個場面極震撼，問湯告魯斯如何做到在高空抓住飛機翼一幕？湯告魯斯說：「我到現在還不知道，小時候看到機翼行走表演，看着畫面心想『這是怎樣做到的？』這是我一直想嘗試的事情，覺得自己總會去做；我在《壯志凌雲︰獨行俠》做的那些高空動作，之後持續改進，研究如何令空中攝影技術不斷進化，於是成為了特技飛行員。」

自認是專業跳傘運動員

湯告魯斯表示懂駕駛噴射機和不同型號的飛機，亦會跳傘，在《巴利薛爾：飛常任務》、《職業特工隊：叛逆之謎》及《壯志凌雲：獨行俠》的危險演出，是他在空中拍攝超過30年的成果，也促成今次這一幕。他自稱是專業跳傘運動員及特技演員，「導演跟我說過，認為現在是我們能拍攝此場面的時候，我把想法寫下來，我們製作一份清單，列出所有我要學習的事情，以便順利拍攝這一幕，我希望能夠在飛機中達到零重力，我們選擇那些飛機，花很多時間去研究；那些飛機有80年歷史了，當你看早期的機翼行走表演，那時的飛機引擎不如現在那麼強大，會慢一點，所以當時的機翼行走表演跟我們現在做的完全不同。我們不斷改進和練習，我教飛行員如何駕駛載我的飛機，我必須弄清楚自己該怎麼做，我們一步步地把它搞清楚」。

「與吳宇森拍電影是榮幸」

談到25年前吳宇森執導《職業特工隊2》，湯告魯斯對吳宇森有很多回憶，他說：「我對他非常欽佩，非常感謝他來拍這部電影，跟他一起工作真是一種享受。首先他是出色的藝術家，也是非常善良的人，還是很棒的廚師。我很喜歡美食，他也是，所以我們常一起去餐廳用膳，他每次總會幫我點菜。我們把電影帶到香港的時候，香港對我來說非常特別，因我去過那裏。當我和吳宇森一起宣傳這部電影，我們相處了一段日子，我必須說，能和他一起拍電影是一種榮幸，他的故事敘述方式跟他感興趣的事情，都讓我非常着迷。」

「約埋老best睇《職業特工隊》」

Do姐問湯告魯斯可想以廣東話向香港粉絲宣傳《職業特工隊：最終清算》，湯告魯斯立即答應︰「你一定要幫我！拜託，幫幫我！」Do姐再問他是否願意接受這個挑戰，湯告魯斯說：「是的，幫幫我！」他在Do姐指導下以廣東話說出「約埋老best睇《職業特工隊》」及「《職業特工隊》好Firm」，湯告魯斯一學即懂兼講得好標準，Do姐大讚對方做得好，太棒；湯告魯斯亦讚Do姐是「great teacher」。

Do姐：訪問後更喜歡他10萬倍

訪問結束後，Do姐分享跟偶像見面的感受，稱看了湯告魯斯的電影多年，看到真人，比熒幕上英俊一萬倍，「他上鏡也很帥，現實中的他更有魅力，滿面笑容，立刻與你握手，而且很體貼，舉止很紳士」。她又讚湯告魯斯說話真誠，用心回答每一條問題，「這種電影宣傳的媒體訪問環節，有數10名來自世界各地的KOL或主持人跟他做訪問，他依然會用心回答每個提問，尤其是要他講廣東話的部分，他很樂意嘗試，令我印象深刻。訪問結束後，他過來跟我擁抱，還有跟我聊了幾句，他說很感謝我提起吳宇森，因他很掛念吳宇森和香港的觀眾，希望有機會可以再來。所以做了這個訪問，我的得着就是，我現在更喜歡他10萬倍！」

相關字詞﹕吳宇森 職業特工隊：最終清算 鄭裕玲（Do姐） 湯告魯斯（Tom Cruise）

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