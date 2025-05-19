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娛樂

【開箱】《死神來了：血脈》 增家庭元素宿命難逃 向已故男星致敬

【明報專訊】《死神來了》系列相隔14年推出第6集《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines），上周五在美國開畫，收2100萬美元（約1.6億港元），成為票房冠軍之外，美媒預計首周末可進帳4600萬至4800萬美元，是整個系列最高開畫紀錄；新片在爛番茄網站無論影評或觀衆評分均名列前茅，綜合123篇評論文章，得分93%，觀衆亦給予平均89%，堪稱叫好叫座；對於一部沒大明星名導演的系列電影而言，此片拍出了新意，刷亮「死神」IP。

過去5集均有賺無賠

《死神來了：血脈》講述大學生Stefanie反覆被噩夢糾纏，持續看到1968年一座高塔倒塌，導致學業成績一落千丈，更有可能被取消獎學金；於是返回家中問個究竟，並首次與外婆Iris碰面。得悉對方當年曾阻止災難發生，死神於是逐一找尋生還者報復，Iris遂離開家人，隱居荒野，而且足不出戶，研究出死神下手的規律與脈絡，把畢生心得的筆記本交給Stefanie後喪命。Stefanie能否拯救自己及家人，逃過死神毒手？

《死神來了》電影系列最早於2000年上映，由香港移民美國的黃毅瑜（James Wong）執導，本來是謝菲雷迪（Jeffrey Reddick）寫給《X檔案》的單元劇本，意念來自偶然讀到的一個故事：一名女子準備搭飛機度假，出發前其母來電稱有不祥預兆，該女子於是轉了航班，結果本來要登上的飛機出致命意外。謝菲後來把劇本改為標準電影長度，以2300萬美元成本，全球大收1.12億美元。《死神》第2至5集先後於2003、06、09及2011年上映，除了第4及第5集製作費增至4000萬美元之外，其餘預算都跟首集差不多，所以整個系列除了第2集全球收9094萬美元之外，其他全部收超過1億美元，有賺無賠。黃毅瑜執導了首集及第3集，第2及第4集由《駁命來電》大衛艾里斯（David R. Ellis）操刀，第5集改為《海豹獵金隊》導演史提芬奎爾（Steven Quale）上陣。

距離第5集相隔14年才交出《死神來了：血脈》，其間不時爆出拍續集或重啟，直到2022年《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）出任監製，構思了第6集的故事，才算有眉目，羅莉泰萊（Lori Evans Taylor）及《血滴姬》佳布西（Guy Busick）宣布加盟編劇；同年9月，薩克利普夫斯基（Zach Lipovsky）與亞當斯坦（Adam Stein） 從200名導演中脫穎而出，據報兩人跟此片監製透過zoom面試，加插現場「死神」來了橋段，假裝其中一人「受死」，給監製留下深刻印象，因而鎖定執導機會。薩克在訪問中承認靠此奇招奠勝，但全部現場「演出」，所以必須充分準備，而且只有一次機會，「特技」決不能出錯。有傳媒提議這面試片段可收錄在將來的導演特別版，但薩克表示因現場「直播」，無論他們和面試的監製均沒錄下來。

或許正因薩克利普夫斯基與亞當斯坦經驗不算豐富，反而帶來新意；過往5集主角大多是年輕人及同齡朋友，有時加插陌生人，今集角色鎖定是一家人，故事也更為完整，而且絕無冷場。一開始已是頑劣小孩的一個硬幣誘發事故，災難層層遞進，全員罹難後，原來都是女主角Stefanie的夢境。正讀大學的她經常從夢中尖叫醒來，成績日差，才要解決這噩夢來源，故事發展下去也合情合理，全無愚蠢枝節。開場高塔整幕拍得出色之外，家中後園BBQ派對、垃圾車及醫院索命，都各有新意。Stefanie與母親、弟弟、表哥、表弟到醫院本是要解開不死謎團，還幽默的說：「醫院本來就有過百萬種死法。」表哥表弟先後赴黃泉的方式，倒應驗此話。結局說明了宿命難逃，也呼應了逃過死神的William所言。

東尼托特遺作 片尾悼念

扮演William的東尼托特（Tony Todd）是《死神來了》元祖演員，曾演出第1、2、5集，角色既是驗屍官，也是殯儀師，負責解釋死神法則，今集交代了他的來歷背景。東尼2023年接演此片前已秘密抗胃癌，片中見他消瘦不少，去年11月與世長辭，終年69歲，《死神來了：血脈》成為其遺作，片尾亦有字句悼念他。片中William向Stefanie等人建議，「等待死神來訪前，應好好享受人生」，很令人感慨。

上映日期：5月15日

相關字詞﹕死神來了 開箱 薩克利普夫斯基 亞當斯坦 鍾華斯 死神來了：血脈

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