J-Hope澳門開騷 粉絲期待BTS下月團聚

J-Hope首場於傍晚6時10分左右開始，未出場粉絲已不斷高呼其名字，氣氛熱烈。穿上紅色皮褸的J-Hope唱出《What if...》及《Pandora's Box》等歌曲後，用英語及普通話跟粉絲打招呼，又不時用普通話搞氣氛：「尖叫聲」、「好好好好好」、「熱、熱」及「我愛你們」，還大讚「澳門，最棒」，又用廣東話說「準備好啦嘛」。

J-Hope全晚演出約150分鐘，獻唱20多首歌曲，除了新歌《Sweet Dreams》及《Mona Lisa》，還唱出BTS的《MIC DROP》、《Silver Spoon》及《Dis-Ease》，掀起全晚高潮。J-Hope今次的舞台設計也是看點，四方形主舞台由20個相同大小、能夠升降的立方體組成，均配有LED屏幕，營造出不同視覺效果。

大讚葡撻好味

個唱尾聲， J-Hope大讚澳門粉絲反應最好，自言很久沒到訪當地，翻查社交媒體在澳門拍攝的短片已是8年前。他自言狀態不算好，「做巡迴演唱會就是這樣，狀態時好時壞，今日狀態不算很好，多得大家支持，給予我力量，因為有你們，才可以做得好」。他透露開騷前品嘗了葡撻，大讚好味。

J-Hope兩度落台與粉絲近距離接觸，並細看粉絲手上標語，其中不少人寫下「D-35」，意指尚有35天BTS全體成員完成兵役。下月10日RM和V退伍，翌日輪到Jimin和柾國，以公益兵身分服役的Suga則於6月21日退伍。

記者：蘇珮欣