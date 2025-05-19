明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首與羅拔柏迪臣合作 演產後抑鬱媽 珍妮花羅倫斯被看好五戰奧斯卡

【明報專訊】第78屆康城影展前日輪到金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）首次與《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（ Robert Pattinson）合演的競賽片《Die My Love》首映，片中前者飾演受產後抑鬱症所苦的媽媽，映後除贏得現場觀衆9分鐘掌聲之外，不少影評看好她可第五度問鼎奧斯卡。另一參賽片《Nouvelle Vague》由《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導，講述經典法國片《斷了氣》（另譯《慾海驚魂》）拍攝經過，觀衆熱烈鼓掌11分鐘，《從前，有個荷里活》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）更一天內看了兩次。

《Die My Love》角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，由《我兒子是惡魔》蘇格蘭女導演蓮妮南斯（Lynne Ramsay）操刀，講述羅拔柏迪臣與珍妮花羅倫斯飾演的夫婦從紐約搬到荒野居住，珍妮花遭產後抑鬱吞噬並徹底摧毁，描繪其心理崩潰過程。

英國《衛報》給《Die My Love》4星（5星滿分），指珍妮花羅倫斯精彩詮釋「因丈夫不忠而病情加劇的躁鬱症女性，在蓮妮南斯強力指導下展現出色演技」。BBC指此片探討產後抑鬱的心理狀態，認為珍妮花表現比過往更加出色。IndieWire看好她可在康城封后，Daily Beast則期待她再次問鼎奧斯卡。現年34歲的珍妮花過去四度角逐金像獎，2013年憑《失戀自作業》首度在奧斯卡封后。

珍妮花羅倫斯穿著白色長裙踏上康城紅地氈，並與羅拔柏迪臣合照，後者卻踏上其裙襬，阻止她前行，兩人因而大笑起來，離開戲院後珍妮花已換上另一套黑色晚裝。珍妮花的畫廊老闆丈夫Cooke Maroney陪伴她到場，未知是否觀衆反應好，鮮有跟丈夫放閃的珍妮花，未有理會衆多傳媒在場，兩人擁吻。珍妮花2019年結婚，2022年誕下兒子，早前再添丁。另外，曾演出蓮妮南斯《我兒子是惡魔》的《閃電俠》艾薩米勒（Ezra Miller）因傷人及盜竊多次被捕，已終止演藝工作多時，據美媒報道，身穿酒紅色西裝、留長髮及戴上畫家帽的他亦到場看首映，但未有應攝影師要求停下拍照。

塔倫天奴連看李察新片兩次

李察連卡特執導的競賽片《Nouvelle Vague》跟《Die My Love》同日首映，法國男星紀堯姆馬碧克（Guillaume Marbeck）和柯布利杜林（Aubry Dullin）、《喪屍樂園：連環屍殺》女星素兒杜治（Zoey Deutch）分別扮演法國新浪潮名導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）、法國男演員尚保羅貝蒙多（ Jean-Paul Belmondo）和美國女星珍茜寶（Jean Seberg）；《斷了氣》是高達成名作，《Nouvelle Vague》講述他拍攝該片始末，包括沒有劇本、折騰演員，以及跟投資方幾乎鬧翻等。據美媒Deadline報道，前日在康稱首映後，現場觀衆起立鼓掌11分鐘。跟李察連卡特同樣於1990年代美國獨立電影浪潮崛起的塔倫天奴，更在8小時內看了兩次《Nouvelle Vague》，並在首映禮後跟李察擁抱，以示支持對方。

相關字詞﹕斷了氣 高達 李察連卡特 塔倫天奴 珍妮花羅倫斯 羅拔柏迪臣 康城影展

上 / 下一篇新聞