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娛樂

【娛樂場】內地劇《蠻好的人生》 孫儷胡杏兒上演「現代版甄嬛傳」

【明報專訊】孫儷、胡杏兒和董子健主演的內地劇《蠻好的人生》4月於內地串流平台首播，最近在myTV SUPER上架。胡杏兒與孫儷繼古裝劇《那年花開月正圓》，相隔多年再鬥戲成焦點。

被封「現代版甄嬛傳」的《蠻好的人生》以保險業為背景，「甄嬛娘娘」孫儷飾演39歲保險公司金牌Sales胡曼黎，擁敏銳的市場洞察力和出色的銷售技巧，能準確把握客戶需求，為客戶提供專業的保險方案，工作如魚得水。在她以為將迎接人生巔峰之時，同時失去婚姻和工作，在競爭對手暗中作梗下，慘遭公司開除，始作俑者是28歲的薛曉舟（董子健飾）。

富家子薛曉舟充滿理想主義、不通人情，原本生活無憂，經家庭劇變，父親出軌、父母離異，母親成植物人，沉重打擊令他的世界崩塌，陷入偏執與對抗中。破壞薛曉舟家庭的邱麗蘇（胡杏兒飾），與薛父結婚，在對方去世後霸佔公司和房產。隨後與胡曼黎丈夫丁致遠（高鑫飾）發展婚外情，導致對方家庭分崩離析。哲學系教授丁致遠出身普通，婚後長期依賴妻子胡曼黎的資源維持事業和生活，逐漸因價值觀分歧與太太疏遠，被邱麗蘇吸引而出軌成婚姻背叛者。

透過保單故事反映現實

胡曼黎與薛曉舟分別陷入人生低谷，新手與老手價值觀不同而發生不少衝突，從針鋒相對的敵人逐漸成為亦師亦友的最佳拍檔，最終各自收穫蠻好的人生。《蠻好的人生》不單是跌倒後如何爬起來的故事，男女主角接觸的保險個案也帶到社會話題，一張張保單串聯起獨居老人的醫療困境，單親媽媽的教育焦慮和中年夫妻的理財危機等，透過保單背後的故事反映社會現實一面。

孫儷從角色領悟尋初衷

孫儷曾透露接演《蠻好的人生》前一直問導演，怎麼定義這個劇，到底算是生活劇還是職場劇，導演說好像很難用一個詞去定義它。後來她懂了，其實生活跟工作永遠是交織在一起，難以分割，劇名原叫《三十九二十八》，就是兩個年齡階段的人，他們面臨各自的課題，即使遇到同一件事，可能也會展現出不同的價值觀，「39歲胡曼黎的生活已經不是非黑即白那麼簡單，希望大家都能重新找回生活中難以破滅的初衷，擁有一個蠻好的人生」。

相關字詞﹕娛樂場：蠻好的人生

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