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娛樂

介紹蔚雨芯樂宜認識 楊埕婉拒投資美容中心

【明報專訊】馮素波（波姐）、楊埕、梁茵和謝高晉等昨日出席主持的網絡飲食節目《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》第一季啟動禮發布會，80歲馮素波帶領一班年輕人到10間不同食店試食兼製作創意餐單，導演陳江鴻表示已準備開拍第二季。

馮素波負責品評女生炮製的新菜式，自言不是「地獄評判」，會給中肯及公道意見，盡量「口」下留情。廚藝了得的她年輕時可煮逾10人大餐，現在年紀大少下廚，變無飯煮婦，「若有機會拍新一季，不介意親自示範，讓大家試我手勢，今次節目以後生女為主，希望有機會拍長者版，搞一次『老』友飯堂」。

楊埕與梁茵都有興趣投資飲食業做老闆，趁拍節目取經。楊埕數年前曾開私房菜會所，現已結業，慶幸沒蝕錢，認為做老闆最好親力親為。蔚雨芯涉嫌詐騙廖樂宜（樂宜）投資醫學美容中心，以及涉挪用公款被控告，楊埕說：「是我介紹蔚雨芯和樂宜認識，樂宜曾邀請我入股美容中心，我婉拒了，因早已受過教訓，特別謹慎。」她稱初入行曾用6位數字入股美容中心，兩年後蝕光結業，得到教訓已學精，感覺不對路寧願離場不玩，「樂宜當時叫我投資，聽聞要500萬，我沒錢又沒膽量」。

無綫前藝員梁茵離巢後曾被偷影到在食肆做侍應，承認夢想開餐廳，知市道麻麻加上不少人北上消費，但相信最艱難時間已過，已籌得百萬資本，有意跟朋友夾份開食店主攻外賣市場，「籌備過程壓力大好辛苦，又見同行的餐廳生意相繼結業，好多朋友潑冷水打擊信心，但都想嘗試，盼業主肯減租，正物色地點」。

記者：林蘊兒

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