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娛樂

岑珈其爆女神林宣妤私下麻甩搞笑 黃溢濠怕惹誤會不敢搭訕謝咏欣

【明報專訊】岑珈其、林宣妤、謝咏欣和黃溢濠在ViuTV劇《哪一天我們會紅》飾演網上頻道「層層疊」成員，為增流量各出其謀。岑珈其首與林宣妤合作，大讚拍檔勤力又沒女神包袱，私下古靈精怪愛說爛gag，貪玩又麻甩。台灣金馬和金像獎最佳新演員謝咏欣首次拍劇，難忘首日開工不停NG，自知已過了新人蜜月期，未來沒藉口，要更努力爭取表現。年長謝咏欣9歲的黃溢濠稱多年前跟對方曾合作，當時不敢向她主動搭訕，怕被誤會是「怪叔叔」，大讚謝咏欣當時已很好戲。

記者：林蘊兒

《哪一天我們會紅》劇情環繞兩個網上熱門頻道「無景深」和「層層疊」，一班年輕人為增流量和人氣，互相競爭。岑珈其劇中變身「大佬」，飾演「層層疊」創辦人，行事有遠見，決策重要事務。3拍檔林宣妤、謝咏欣和黃溢濠均表示岑珈其與角色有點相似，都是有幽默感的領導者。

岑珈其自認「control freak」

黃溢濠跟岑珈其、梁曉豐和林耀聲組男子組合PlayTime，二人相識多年，大爆對方是控制狂，「以前唱歌時他已經講『收聲先，你要聽我講！』可能因獅子座性格，加上對工作認真又有演出經驗，不過私下則不會搶着要話事」。謝咏欣撐鏡頭後的岑珈其跟對手有商有量，完全為演出更好。

岑珈其直認是「control freak」，不過對待太太和兒子絕不會有一家之主的霸道氣焰，自言向來尊重老婆意見，但生育、小朋友升學教育和買樓搬屋的大事上，會由他做最終決定。他趁機隔空冧太太，讚對方是賢內助，「老婆是全職家庭主婦，要照顧成頭家和小朋友付出好大和辛苦，雖然我全力去搵錢，但沒有擺出『我掙錢所以全部由我話事』的姿態。她會看好多育兒教育書，教仔教得好好，好感恩有這超級好老婆！我在兒子眼中是『貪玩爸爸』，很遷就對方而被恰，太太會投訴『你做好人，我做丑人』！」

林宣妤為負評不開心

林宣妤演網紅女神，劇中最恨獲粉絲和網民派「like」，遭批評時情緒即大受影響。她認為角色與藝人情况相似，曾上網搜尋個人新聞，一看被嚇親，「好恐怖，網上好多事真真假假都有，我是正常人，當網民留下難聽說話或負評都有不開心。入行初想過留言反駁，後來覺得拗也沒用，最後決定不看也不理會」。

岑珈其贊同，覺得如果未有一定心理質素，不必回應，否則大力反擊只會令事情愈演愈烈。他與林宣妤首度合作，起初以為對方是選美出身必然有女神包袱，合作後發掘林的另一面，「她很清楚一心想向演員路進發，見佢好努力，當知道林宣妤識打鼓都好意外。鏡頭後，她聰明善良得來很喜歡整蠱做怪，不介意扮醜樣，還會講爛gag，有貪玩又麻甩一面」。林宣妤感謝岑珈其經常與她傾偈，短時間內由生疏變熟落，帶動她輕易投入角色。

謝咏欣太緊張頻食螺絲

23歲謝咏欣憑電影《但願人長久》奪得金馬和金像獎最佳新演員，首次拍劇的她發現兩者大不同，認為電視劇最難是密集式拍攝，但同時有更多時間與對手相處交流，學懂將角色自然生活化地演繹。她難忘首日開工，頭一場戲因太緊張又未入狀態，頻頻NG，「因未熟習環境，講對白好繃緊，幾句簡單說話拍了6至7次，多謝大家沒有責罵，還耐性地叫我慢慢試」。謝咏欣自知過了新人蜜月期，未來沒藉口，要更努力爭取表現。對於電影市道低迷，她認為不必太悲觀，之前參演兩部戲，又嘗試拍劇，作為新人已很幸運。

黃溢濠演「A0」戀愛博士被考起

黃溢濠拍過不少劇，但每次接演新角色仍然會很緊張，尋求突破不想重覆自己。劇中演「A0」男在網絡世界自認戀愛博士的他透露起初感迷惘不懂演，經導演協助調校，運用較誇張演繹，終拿揑到角色，「與鍾雪瑩有好多對手戲，她演戲好隨心，有自己節奏，好快能融入角色。與謝咏欣好多年前已合作拍畢業學生作品短片，好記得她當時穿中學校服出現，拍短片也是演回中學生。自知年紀大她9年，那時不敢向她主動搭訕，怕以為我是『怪叔叔』有企圖就麻煩，當時已覺她演技好，難怪她得獎！」

黃溢濠/服裝：Club Stubborn 鞋履：@rad_footwear

謝咏欣/服裝：Max Mara 鞋履：Christian Louboutin

林宣妤/髮型：Dennis Tsui 化妝：Evelyn Ho 服裝：Ralph Lauren 造型：Aaron Mok

相關字詞﹕哪一天我們會紅 黃溢濠 謝咏欣 林宣妤 岑珈其

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