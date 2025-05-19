明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年3》劉洋目標半年減40磅 張與辰10個月零收入損失6位數

《中年3》季軍劉洋想跟趙浚承健身 目標半年內減重40磅

【明報專訊】譚輝智、支嚳儀、張與辰、劉洋、趙浚承、李金凱和黃博等昨日在電視城錄影《中年好聲音3紅白大戰》，對於譚詠麟（校長）替季軍劉洋未能奪冠感不值，劉洋多謝校長支持，奈何決賽情緒太高漲唱錯歌詞，也覺可惜，但總算達成任務。明星足球隊成員趙浚承帶劉洋和李金凱入會，「劉洋很崇拜校長，金凱又喜歡踢波，帶他們去試腳，獲校長和黃日華認可，邀請加入，賽後更圍在球場合唱《朋友》」。李金凱表示能跟校長踢波和唱歌非常開心，爆當前鋒進攻時，不時被踢後衛的劉洋出茅招攔阻兼拉住，劉洋笑說：「我不單拉住他，甚至會抱住他。」

「中三生」羅逸軒的嫲嫲早前過身，趙浚承一直陪伴渡過低潮，獲網民讚「第一暖男」。他表示大家是好朋友，常一起健身及消夜。劉洋聞言說有興趣跟趙浚承去健身，自爆參加《中年3》海選時體重約200磅，賽後增至230磅，笑言香港太多美食，尤其燒鵝好好味，希望半年內減到190磅，有更好狀態應付公司安排的工作，若他沒法達標減肥，會遵照李金凱所言穿比堅尼拍寫真。

支嚳儀拒認師姐

「中一生」支嚳儀與「中二生」譚輝智以隊長身分帶領「中三生」分紅白兩組鬥唱歌，支嚳儀不肯認師姐，笑言論資排輩，屬譚輝智和張與辰後輩，「輝智年紀大過我，與辰一早入行」。張與辰獲獎後即接到商演工作，將帶隊到內地旅遊，「很開心，因參賽10個月以來都沒收入，更推掉4個音樂監製工作，損失達6位數港元，不過覺得犧牲少少也值得，歌手工作停擺10年，今次參賽換回想做的事，相信未來掙得番失去的金錢」。周吉佩透露接到張與辰斟洽到馬來西亞開騷，張與辰稱早前跟對方組「良辰吉日」合唱，擦出火花，大家希望有後續發展，「我們想去不同地方演出，暫時讓我休息一會，稍後再研究。」

有指張與辰想推薦家姐參加《中年好聲音4》，他稱開玩笑，反而有嘗試說服媽媽參賽，但母親見他很艱辛嚇怕了，「媽媽說將來等我再開演唱會，才上台做表演嘉賓」。譚輝智和支嚳儀笑言有推薦家人參加《中年4》，但家人怕醜又怕辛苦。《中年好聲音》系列新人輩出，支嚳儀不擔心影響公司削減資源，認為有更多喜歡音樂的人加入大家庭是好事，令品牌擴大，變得更好玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕中年好聲音3紅白大戰 李金凱 趙浚承 劉洋 張與辰 支嚳儀 譚輝智

上 / 下一篇新聞