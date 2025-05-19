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娛樂

《風林火山》影評一般 麥浚龍認觀眾難一次看懂

【明報專訊】麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》日前於康城影展世界首映，映後掀熱話，評語好壞參半。麥浚龍於香港時間前晚偕古天樂、高圓圓和梁家輝出席記者會，表示《風林火山》入圍康城午夜放映單元令他的情緒很複雜，一方面好開心，另一方面代表他到了對作品放手的時候，這幾天的首映和宣傳活動感覺很夢幻。對於首映後影評一般，麥浚龍未有直接回應，只說要觀眾看一次電影就明白是很困難的事，「我用10年時間去做這部電影，如果觀眾看一次就能完全看懂，那反差太大了，一個藝術作品會隨着觀眾的年紀經歷成長，在不同的時候會有不同的感受」。

說到創作新片，麥浚龍說：「很多電影大家會說裏面的人物和觀眾的距離有多近，這次我想要的是陌生感。身為觀眾，長大後去戲院，我追求是陌生感，一熄燈帶給我另一種角度。這次最難是要架空一個世界觀，《風林火山》架空的版圖很大，有城市、有輻射區，創造這個世界有屬於它的天氣、氣候，還有眾多角色的存在。」

古天樂被要求收養片中貓

古天樂對《風林火山》入圍康城心情高興又興奮，因可以到影展跟大家見面，透露之後會出席「香港之夜」，希望將新片推廣給全世界。他讚賞導演麥浚龍非常有耐心，其角色家中有一隻貓，大爆麥浚龍要求他必須去養那隻貓，「為什麽電影裏那隻貓會肯躺在我牀邊睡覺，因為我是養這隻貓養到有感覺」。另一場是他獨自在家和貓相處，古天樂稱現實中在家獨處亦是這樣，笑稱自己其實很可愛。

高圓圓遇過罕有複雜角色

梁家輝談到角色的難度，表示以前演一個角色就是表演，這次他的演出是生活一個部分，讓他更了解自己和要面對的一切。高圓圓說《風林火山》是她2017年之前遇到複雜度很高的角色，和她有一定距離又同時很有力量感，「首映時看到電影覺得好陌生，但這個就是我想要的，想看到有新鮮感的自己，感謝導演幫我完成這個角色」。

娛樂組

相關字詞﹕高圓圓 梁家輝 古天樂 風林火山 麥浚龍（Juno）

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