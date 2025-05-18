【開箱】《李秀滿：韓國流行音樂之王》 SM娛樂30周年 紀錄片似廣告宣傳

創辦SM娛樂緣起

李秀滿創辦的SM娛樂，歷來捧紅H.O.T、BoA、東方神起、Super Junior、EXO、SHINee、Red Velvet、NCT、aespa等歌手及組合，引領K-Pop文化，留下許多豐功偉業；但兩年多前SM娛樂爆出經營權糾紛，李秀滿遭侄兒兼SM娛樂高層李成秀踢走。《李秀滿：韓國流行音樂之王》選在SM娛樂成立30周年推出，時機相當耐人尋味。此片在美國舉行首映禮及派對，不少SM娛樂旗下藝人現身，相信可解讀為李秀滿與SM娛樂已經「破冰」。

片中李秀滿罕有親述創立SM娛樂的經過，還毫不保留公開私生活，包括年輕時如何追尋音樂夢、結婚生子、妻子早年患癌離世，如今他結識新女伴等。李秀滿1972年出道，曾獲MBC歌謠祭十大歌手獎，其後因韓國的政治環境，決定放棄音樂事業往美國修讀電腦工程。李秀滿取得碩士學位後，回韓國於1989年開立娛樂公司並成為音樂監製。

李秀滿片中提到所發掘的藝人並非全都成功，像首名力捧的玄振英便多次因吸毒被捕；其後他力捧H.O.T才算成功，助SM娛樂版圖擴展至韓國以外地方。緊接出道的BoA以日本為基地，李秀滿形容當時安排BoA開拓日本巿場是孤注一擲，若不成功SM娛樂就會倒閉。片中還談到音樂理念，李秀滿2000年代初期訂下造星系統，包括甄選、練習、包裝及營銷。其中培訓練習生的系統，交由專人製作音樂、形象及營銷，這運作模式沿用至今，對韓國K-Pop發展影響深遠。

李秀滿親自回應爭議事件

片中涉及不少針對李秀滿的是非，如男團東方神起原有的3名成員金在中、金俊秀及朴有天與SM娛樂的合約糾紛、「奴隸合約」等爭議。李秀滿稱公司花很多資源力捧藝人，冒很大風險，並重申韓國法院至今沒指出合約內容有問題，但他沒有回應3子離巢後多年來被「封殺」，無法亮相電視台音樂節目一事。

SM娛樂旗下SHINee的鐘鉉及f(x)前成員Sulli先後自殺，並遭美媒指SM娛樂營造「K-Pop黑暗面」，對此李秀滿說：「不只感到傷心，也無法理解他們為何這樣做。」他稱知道兩人有情緒問題，也有接受治療，「不知道做錯了什麼」。就藝人情緒問題，片中訪問了仍效力SM娛樂的BoA、安七炫（Kangta），以及Super Junior、EXO和NCT的隊長：利特、Suho與泰容。利特與泰容分別表示身為偶像要將開心、歡樂一面帶給粉絲，內心真正想法無法表達，讓他們感到鬱悶。對於網上惡評，BoA自言只能選擇不使用社交媒體，相信其粉絲能理解。

李秀滿侄兒受訪未提經營糾紛

對於與SM娛樂的經營糾紛，李秀滿被踢出公司，還涉嫌逃稅、拖延aespa新專輯發行，李秀滿首度解釋，「如果有犯法，我還能這樣接受採訪嗎？」他稱最惋惜及傷心的是侄兒李成秀用不正當的話破壞叔侄美好感情與記憶。片中亦有訪問李成秀，但他只談及李秀滿在SM娛樂的貢獻及卓越能力，還稱「很愛你」，卻未有談及經營糾紛。

總括而言，《李秀滿：韓國流行音樂之王》標榜李秀滿如何創立SM娛樂及其音樂理念，雖然有涉及該公司的爭議，但並不全面。最後講述李秀滿如今成立新公司Blooming Grace，力捧新女團A20，瞄準全球巿場，特別是中美兩國。今年是SM娛樂成立30周年，此片正好為雙方「說好他們的故事」。