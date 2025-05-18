華堅馮力士康城參賽片首映 為7分鐘掌聲落淚 愛瑪史東遇蜂襲驚慌失措閃避

《寶驚魂》亞里艾斯特（Ari Aster）執導的《Eddington》，有份角逐康城最高榮譽金棕櫚獎，除了華堅馮力士、愛瑪史東之外，還有《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）及《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）主演。該片把故事設定在2020年5月，講述新墨西哥州小鎮警長跟市長的對峙引起居民彼此對立，美媒報道指電影重提新冠疫情初期的混亂情况；康城首映禮吸引大批明星到場，包括華堅的伴侶兼《龍紋身的女孩》主角朗妮瑪拉（Rooney Mara）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）、《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《黑天鵝》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）及內地女星唐嫣等。

演而優則導3電影入圍「一種關注」

美媒Variety和Deadline報道稍有出入，指《Eddington》放映完畢後，觀衆分別拍掌5分鐘及7分鐘，Hollywood Reporter則稱觀衆反應冷淡，工作人員名單還未出完，在上層的觀衆已迫不及待離開；不過3份美媒均指華堅馮力士被觀衆的掌聲感動落淚。首次入圍康城主競賽單元的導演亞里艾斯特謙稱不知道說什麼好，「我很榮幸能來到這裏，簡直是夢想成真」。另外，紅地氈上亦發生小插曲，拍攝大合照時現場出現一隻蜜蜂不斷滋擾，愛瑪史東似乎十分害怕，站在她旁邊的奧斯汀畢拿企圖吹走牠，反衝向愛瑪方向，她嚇得左閃右避兼面容扭曲，在她另一邊的佩特羅帕斯卡則被此情景逗得哈哈大笑，現場的攝影師亦捕捉了這搞笑一幕。《Eddington》預計7月在美國公映。

童星出身並憑《吸血新世紀》走紅的姬絲汀史超域首次執導，把女作家Lidia Yuknavitch的回憶錄《The Chronology of Water》搬上大銀幕，並入圍康城「一種關注」單元。該片講述Lidia自幼受父親虐待，有游泳天賦的她長大後本想參加奧運，並取得獎學金入讀大學，卻因酗酒等問題，夢想粉碎，其後重整人生，成為一名教師。《黃昏四重奏》伊慕瑾普斯（Imogen Poots）扮演女主角，《黐孖妹》科拉貝兹（Thora Birch）、搖滾歌手Nick Cave兒子Earl Cave、樂隊Sonic Youth低音結他手Kim Gordon、《奇幻摩天輪》占貝魯斯（Jim Belushi）亦有份客串。據美媒報道，電影放映完畢觀衆起立鼓掌超過4分半鐘，部分觀衆更被故事感動落淚。姬絲汀則給康城影展主席Thierry Fremaux深深擁抱，致辭時表示沒什麽要說，因為所有要表達的已放在片中，「多謝你們來到這裏，認真的，此片不久前才完成，我們真的很幸運」；又盛讚伊慕瑾普斯的演出，後者亦「回饋」對方，指姬絲汀是「最佳導演」。

今年康城影展有不少演員交出首部導演作品並入圍「一種關注」單元，除了姬絲汀史超域，「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）處女執導《Eleanor the Great》，由《老嘢時速》95歲女星茱施潔比（June Squibb）主演，講述一名90歲長者跟一名19歲學生的友情。另外，《皇家特工：第一任務》28歲男星哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）自導自演的《Urchin》，則講述流浪漢融入社會的難處。

紀錄片首映 Bono感激辛潘

搖滾樂隊U2主音Bono的紀錄片《Bono：臣服之旅》由《金髮夢露》安德魯多明尼（Andrew Dominik）執導，前日在康城首映，Bono的家人、隊友The Edge、金像影帝辛潘（Sean Penn）、《盜海豪情》佐治古尼（George Clooney）的人權律師太太艾瑪（Amal Clooney）均有捧場。該片本月30日會在影視串流平台AppleTV+上架，片中除了收錄他巡演片段之外，亦揭露他的個人經歷如何形塑他作為兒子、父親、丈夫、社運人士及U2主唱的身分。據報該片放映完畢後，觀衆起立鼓掌7分鐘；Bono自言是愛爾蘭人，承諾下次再來會說流利法語，稱該片是很多人有份參與的故事，並表示很喜歡導演安德魯多明尼的角度，又特別點名辛潘向他致敬，「如果我身處真正戰壕，會想跟辛潘在一起，他總會在那裏，再次多謝你」。辛潘2020年拍攝紀錄片《Citizen Penn》，Bono獻唱歌曲《Eden (To Find Love)》。