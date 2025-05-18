女團「Idol Girls偶像女生」25練習生登場 港姐倪樂琳現身為舊隊友打氣

記者：鍾一虹

25歲Cindy表示加入「偶像女生」前，曾跟倪樂琳、梁夢月、黃小倬、陸曉瑩（Yoyo）、柯家鑾組女團MORII GIRLS，一起跳K-pop，所以見到倪樂琳來撐場非常感動，忍不住爆喊。Yoyo亦讚倪樂琳，「她對我們真的很有心！」Cindy被選為班長，她表示活動前才當選，「可能我的年紀是團中第二大，性格夠果斷，加上累積一些表演經驗，能幫手整合團員，其實曾琸庭和單愷朗也獲選小組組長，同樣會幫忙照顧隊員」。Cindy與Yoyo都有全職工作，她們表示成為女團練習生後，同事們都很支持。

醫科生林泳妤為追夢犧牲休息時間

林泳妤（Wingy）與李依諾（Hazel）分別是醫科生和學護，Wingy表示為了兼顧女團習訓和演出，要犧牲休息時間，對於席上有獨唱機會，她稱見面會想玩多元化，所以獲選表演擅長的英文歌。Hazel稱現在要學分配時間，「我現在讀Year 3，除了上課，也會實習，有時去不到女團習訓，就要靠放學後翻看排舞錄影片段，自己再練習，暫時都跟得上」。

黃可盈童星出身拍過《奪命提示》

黃可盈童星出身，參演無綫劇《奪命提示》最近才播畢，承認做慣幕前有點着數，面對鏡頭不會怯場，她說：「《奪命提示》是6年前拍的，我現在已經讀大學了，一直以兼職身分拍劇，剛拍完一部劇還未播，沒影響女團習訓。」年僅14歲李曉琳（Fiona）是年紀最細的練習生，她表示跟一眾姐姐集訓很夾得來，「大家都很照顧我，即使團員很多，我都記得晒她們的名字，而且集訓都安排在放學後，所以不難兼顧」。

擔任活動司儀的森美笑稱面對25名成員，要記齊所有名字有點困難，已盡量去記。他估不到成員當中有專業人士，包括學護和醫科生，認為樂壇需要生力軍，除了昨日首批練習生亮相，預告之後還陸續登場。森美大讚「一期生」跳唱快歌頭頭是道，最重要享受舞台。

司儀森美讚成員跳唱頭頭是道

談到曾跟他合作《森美旅行團》的麥美恩和吳若希最近反目，森美認為她們應是合不來，就算再走在一起都是假象，可能為顧及公司形象，鬧交不好看，最後都是面和心不和。他說：「聽聞有高層問過她們發生什麼事。我覺得應該沒有轉彎餘地，亦不會做和事老，因為不知發生什麼事，亦沒追問。她們生活得很開心，人與人之間未必要在一起，不在一起可能更開心，我見吳若希都好似放開了。」