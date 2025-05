麥浚龍偕古仔高圓圓梁家輝踏康城紅地氈 《風林火山》影評：畫面出色 情節不連貫

Juno帶隊到康城出席影展,包括古天樂(古仔)、高圓圓及梁家輝,金城武與劉青雲未有現身,不過金城武在社交平台分享《風林火山》宣傳海報。

「敘事方式混亂 幾乎無法理解」

4人在首映前現身紅地氈,現場播放George Michael的經典金曲《Careless Whisper》及《風林火山》弦樂主題曲,梁家輝最風騷,邊哼歌邊跳舞。高圓圓穿藍色拖尾長裙配品牌首飾,包括白金頸鏈及鑲嵌1顆重18.88卡藍寶石,閃爆全場,不過她的裙襬要由梁家輝照顧,後者不時踎低為她整理裙襬,盡顯風度。他們在紅地氈逗留約半小時才進入會場,獲場內觀眾起身拍掌。影片放映完畢後,全場觀眾再次起立拍掌,Juno發言並多謝觀眾。

康城影展免費派發的場刊《Screen Daily》,以「Sons Of The Neon Night' review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong」為題,指Juno不惜代價打造出另一個1990年代的香港。影評對《風林火山》的畫面高度讚揚,更指金城武睡在隧道出場一幕、白雪紛飛的銅鑼灣及一場電影史上最時尚的葬禮,均成功展現出電影的美術力量。不過,影評指《風林火山》的「故事情節不連貫、敘事方式介乎神秘和混亂之間,幾乎讓人無法理解」、「感覺像缺少了很多東西,又可能確實是缺少了很多」。《風林火山》的初剪版長達近7小時,濃縮成兩個小時後,在缺乏情感和敘事連接下,觀眾要花大量精神才可弄清楚故事結構和角色,如某些角色為何會突然出現和消失。觀眾要花時間投入電影裏的世界,而忽略了演員的表現。影評以「一部奇特的電影」來形容《風林火山》,並指它如果是一齣迷你影集會更好。文中亦提到《風林火山》能否跟去年康城影展放映《九龍城寨之圍城》般獲市場推動有待觀察,稱即使敘事混亂,《風林火山》的視覺效果仍更適合在大銀幕觀看。

有人提早離場 有撐故事帶意思

影評網《letterboxd》指《風林火山》的情節過於複雜、欠缺趣味、故事與人物沒有任何關聯,評分偏低,5星為最高,大比數佔1或2粒星。網民討論中有提到有人提早離場,亦有說聽到鼻鼾聲,不過也有留言:「每個人有自己看法,一定有人喜歡《風林火山》。」有網民撐Juno的故事帶意思,法國觀眾未理解此片帶香港氣息,並非他們心目中一般的港產片,故影響評分。

