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娛樂

麥浚龍偕古仔高圓圓梁家輝踏康城紅地氈 《風林火山》影評：畫面出色 情節不連貫

【明報專訊】麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》耗資4億元製作，由2015年籌備，2017年拍攝，至今製作時間長達10年，終於在康城影展世界首映，並入選午夜放映單元。《風林火山》矚目登場，映後掀熱烈討論，影評網《letterboxd》評分佔大部分是1至2粒星（滿分5星），情况不樂觀，有觀眾在社交平台分享感受：「觀影過程不斷有人離席，我待到最後，但不確定我到底看了什麼。」不過也有網民認為要親身入戲院看過才能評好或壞。

Juno帶隊到康城出席影展，包括古天樂（古仔）、高圓圓及梁家輝，金城武與劉青雲未有現身，不過金城武在社交平台分享《風林火山》宣傳海報。

「敘事方式混亂 幾乎無法理解」

4人在首映前現身紅地氈，現場播放George Michael的經典金曲《Careless Whisper》及《風林火山》弦樂主題曲，梁家輝最風騷，邊哼歌邊跳舞。高圓圓穿藍色拖尾長裙配品牌首飾，包括白金頸鏈及鑲嵌1顆重18.88卡藍寶石，閃爆全場，不過她的裙襬要由梁家輝照顧，後者不時踎低為她整理裙襬，盡顯風度。他們在紅地氈逗留約半小時才進入會場，獲場內觀眾起身拍掌。影片放映完畢後，全場觀眾再次起立拍掌，Juno發言並多謝觀眾。

康城影展免費派發的場刊《Screen Daily》，以「Sons Of The Neon Night' review: With no expense spared, Juno Mak constructs an alternate 1990s Hong Kong」為題，指Juno不惜代價打造出另一個1990年代的香港。影評對《風林火山》的畫面高度讚揚，更指金城武睡在隧道出場一幕、白雪紛飛的銅鑼灣及一場電影史上最時尚的葬禮，均成功展現出電影的美術力量。不過，影評指《風林火山》的「故事情節不連貫、敘事方式介乎神秘和混亂之間，幾乎讓人無法理解」、「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」。《風林火山》的初剪版長達近7小時，濃縮成兩個小時後，在缺乏情感和敘事連接下，觀眾要花大量精神才可弄清楚故事結構和角色，如某些角色為何會突然出現和消失。觀眾要花時間投入電影裏的世界，而忽略了演員的表現。影評以「一部奇特的電影」來形容《風林火山》，並指它如果是一齣迷你影集會更好。文中亦提到《風林火山》能否跟去年康城影展放映《九龍城寨之圍城》般獲市場推動有待觀察，稱即使敘事混亂，《風林火山》的視覺效果仍更適合在大銀幕觀看。

有人提早離場 有撐故事帶意思

影評網《letterboxd》指《風林火山》的情節過於複雜、欠缺趣味、故事與人物沒有任何關聯，評分偏低，5星為最高，大比數佔1或2粒星。網民討論中有提到有人提早離場，亦有說聽到鼻鼾聲，不過也有留言：「每個人有自己看法，一定有人喜歡《風林火山》。」有網民撐Juno的故事帶意思，法國觀眾未理解此片帶香港氣息，並非他們心目中一般的港產片，故影響評分。

娛樂組

相關字詞﹕麥浚龍（Juno） 康城電影節 風林火山

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