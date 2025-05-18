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娛樂

《SUCK樂園》首演 AK謝幕趁機宣傳Lokman舞台劇

【明報專訊】王菀之、江生（AK）、韋羅莎、白只、楊偉倫及小薯茄成員蔡曉童合演21場的舞台劇《SUCK樂園》，前晚在演藝學院開鑼。劇院場外除擺放AK應援花籃，還有劉德華、古天樂、鄧麗欣、蘇玉華及潘燦良等送上花籃為眾演員打氣。

劉德華古天樂送花籃

首場演出完畢後，眾演員一起謝幕，全場報以熱烈掌聲。舞台劇導演陳小東、編劇阮韻珊及監製朱仲銘亦上台致謝，他們感激台前幕後近兩個月的付出，稱遇到不少困難，慶幸終能解決，演出才可以順利，呼籲大家繼續支持香港劇場。

AK分享演出感受，「好多謝大家入場欣賞《SUCK樂園》，這次是小弟第一次參演舞台劇，感到十分榮幸，可以跟團隊合作好開心，希望大家都看得開心」。之後他落力推介MIRROR隊友楊樂文（Lokman）參演、將於10月公演的舞台劇《我推的男子》，稱相信到時絕對不會有冷場。

演出後全身冒汗的楊偉倫和白只也乘機推介他們和邱頌偉合演的《消極之鬼二》，將於8月公演。他們表示去年觀眾反應熱烈，今年不是重演，是全新製作。台下有觀眾即大聲說上次買不到門票。楊偉倫稱今次一定可以。

王菀之推銷咖啡豆

王菀之預告主演另一齣舞台劇《Skylight 天色 2025》將於7月公演。提到場外攤位有售賣她代理的咖啡豆產品，她發揮幽默本色說：「我覺得要謙虛少少，如果你想試差不多是全世界最好飲的咖啡，就要買來試試。」引來不少笑聲。最後眾人影大合照，跟觀眾揮手離開舞台。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕江生（AK） 王菀之 SUCK樂園

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