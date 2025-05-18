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娛樂

汪小菲北京補辦婚宴 對馬筱梅連講兩次「我願意」

【明報專訊】台灣藝人徐熙媛（大S）今年2月在日本旅行因流感併發肺炎病逝。大S前夫汪小菲跟馬筱梅（Mandy）登記結婚近一年，昨日在北京補辦婚宴，兩人之前拍攝結婚照，包括到長城取景，汪小菲與馬筱梅分別穿上中西式的結婚禮服拍照。汪小菲母親張蘭預先拍攝短片恭賀兒子再婚，她提到「我今天見證了，人生最珍貴的雙喜臨門，一份是你們用愛寫下的承諾」。昨日一對新人步出酒店時，汪小菲穿中山裝繡有金龍，Mandy穿紅色闊身旗袍配金飾，惹網民揣測她懷孕。

網民揣測馬筱梅懷孕

婚宴在郡王府飯店舉行，據稱汪小菲今次低調安排婚宴，只邀請親朋好友，更不收任何禮金。網上流傳戶外婚禮的短片，兩人穿婚紗禮服，汪小菲拿着咪，堅定地對Mandy說了兩次「我願意」。完成儀式後，一對新人邀出席婚禮的親友在院內大合照。網民關心汪小菲與大S所生的一對子女是否到場觀禮，有發現小朋友的御用保母「小楊阿姨」，其抖音帳號的IP位置顯示仍然在台灣，前日還發布新影片，親自為孩子煲湯做菜。不少網民因此估計兩個孩子沒到北京出席爸爸再娶的婚禮。

S媽見孫兒要汪小菲同意

大S母親黃春梅（S媽）前日在社交平台發文，希望前女婿汪小菲婚後會繼續疼惜他與大S的子女，並控訴想見孫兒要先得到汪小菲同意，抱怨稱︰「什麼世界什麼法律？」S媽掛念孫兒亦惹揣測，網民留言：「徐媽媽，聽說你要跟兩個孫爭遺產，不是真的吧！」S媽回應說︰「我都七十幾了，跟孫爭什麼，我還想有什麼留給他們，最後決定要留愛給他們。」

娛樂組

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