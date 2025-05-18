汪小菲北京補辦婚宴 對馬筱梅連講兩次「我願意」

網民揣測馬筱梅懷孕

婚宴在郡王府飯店舉行，據稱汪小菲今次低調安排婚宴，只邀請親朋好友，更不收任何禮金。網上流傳戶外婚禮的短片，兩人穿婚紗禮服，汪小菲拿着咪，堅定地對Mandy說了兩次「我願意」。完成儀式後，一對新人邀出席婚禮的親友在院內大合照。網民關心汪小菲與大S所生的一對子女是否到場觀禮，有發現小朋友的御用保母「小楊阿姨」，其抖音帳號的IP位置顯示仍然在台灣，前日還發布新影片，親自為孩子煲湯做菜。不少網民因此估計兩個孩子沒到北京出席爸爸再娶的婚禮。

S媽見孫兒要汪小菲同意

大S母親黃春梅（S媽）前日在社交平台發文，希望前女婿汪小菲婚後會繼續疼惜他與大S的子女，並控訴想見孫兒要先得到汪小菲同意，抱怨稱︰「什麼世界什麼法律？」S媽掛念孫兒亦惹揣測，網民留言：「徐媽媽，聽說你要跟兩個孫爭遺產，不是真的吧！」S媽回應說︰「我都七十幾了，跟孫爭什麼，我還想有什麼留給他們，最後決定要留愛給他們。」

娛樂組