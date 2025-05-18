無綫新劇《刑偵12》深圳首映造勢 佘詩曼驚喜現身撐老友林保怡

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林保怡、張振朗、陳法蓉上台參與劇集啟動儀式，吸引大批粉絲舉牌應援，其間佘詩曼（阿佘）於觀眾席上驚喜現身，惹來一片嘩聲。

阿佘由老拍檔林保怡上前迎接，並拖着對方上台。阿佘笑言本來要開工，但想休息一天所以過來，「我很喜歡和欣賞保怡哥，他是非常值得學習的一個演員，所以今日來支持他，還有我一直喜歡看警匪、懸疑片，也看過預告片，覺得很精彩和很爽，雖然沒有我，但也相信可以成為港劇的另一個經典，所以請大家多多支持」。她表示亦是來支持鍾澍佳及後起之秀張振朗，合照後離開前，不忘跟林保怡擁抱預祝劇集成功。

兩代視帝互笠高帽

林保怡大爆張振朗不是監製的首選，最終角色落入張振朗手上，首次合作發覺對方好得，「希望可以再跟他合作，他在現場能夠改變演法來就我」。張振朗大讚林保怡好人又百厭，喜歡不化妝開工，不受形式束縛，首次合作默契很好，獲教導拋開劇本去感受演出感覺，「我入行時，他剛拍完《天與地》離開公司，今次是他回巢第一套劇，好開心有機會跟他合作，他是2004年視帝，我是2024年，剛好相隔20年，覺得很有緣分」。

宣傳片有陳慧珊聲音

對於宣傳片傳出陳慧珊的聲音，林保怡稱不知情，要問監製，「其實我們仍有合作，早前才上節目合唱，拍劇也沒所謂，不過要看緣分」。相隔14年再拍無綫劇，他稱對收視依舊信心十足，「未收到劇本甚至未開拍，已經很有信心，雖然14年無拍無綫劇，其實我個心一直響度，也一直有睇無綫劇」。他表示不知何時會再拍無綫劇，但相信鍾澍佳會有新想法，「今次接拍都是因為沒錢，3年疫情好慘，無嘢拍，好彩古老闆（古天樂）找我客串拍戲，想掙多點錢慢慢用」。

傅嘉莉被打到瘀傷

傅嘉莉飾演心理醫生，透露經常被病人打，甚至用頭撞爆電視機，幸只是瘀傷。早前於社交平台上載BB照片，她透露是表妹的BB，稱媽媽恨抱孫，可惜哥哥、弟弟及她都未結婚，媽媽特別擔心她年紀大，如生B變高齡產婦，「覺得責任很大，加上找到適合對象是很大的問題」。提到愛貓脾臟有腫瘤，她眼泛淚光說︰「情况好差，有好多朋友都叫我放手，現在先抽多些時間陪伴。」

高鈞賢回巢無綫一年拍一劇

10年前離巢無綫的高鈞賢自爆已回巢簽了部頭約，一年拍一套劇，「因結婚生了小朋友，都推了很多工作，TVB是我第一份工，今次拍劇差不多不講價錢，因為TVB劇在內地有很多流量，對我接廣告工作及服裝生意很有幫助」。他表示現在以家庭為主，不過自覺年紀大，不再考慮生多個。

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