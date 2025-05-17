永野芽郁鬼祟宣傳新片 失廣告合約恐賠5300萬

《塗鴉日記》改編自漫畫家東村明子的自傳作品，講述林明子（永野芽郁飾）從小立志成為少女漫畫家，經同學介紹到美術補習班，在恩師日高健三（大泉洋飾）督促下，終於考上金澤美術大學。《塗》片上映前夕，電影公司透過社交媒體上載永野與大泉到高中宣傳的片段，學生對於二人到訪表現興奮，不斷高呼「永野小姐」，原來有關片段早在上月爆出醜聞前錄影，「如果是最近拍攝，活動該被取消吧？電影公司不可能邀請一名形象受損的女星到高中訪問」。

據雜誌《女性自身》報道，不倫戀醜聞曝光前的永野芽郁坐擁11個代言合約，廣告商包括電器、快餐、護髮用品等最近紛紛割席，截至前日為止，只剩兩家公司尚未採取行動。以永野收取5000萬至6000萬日圓（約265萬至318萬港元）廣告酬金計算，假如所有公司都要求賠償的話，金額恐怕高達10億日圓（約5300萬港元）。相比男星東出昌大或渡部建曾因出軌賠償1億日圓（約530萬港元）的案例反映，永野的損失可能多出10倍，甚至刷新日本藝能界的最高紀錄。

另外，雜誌《女性Seven》因永野芽郁事件而調查日本女星廣告身價，結果80歲影后吉永小百合以1億日圓稱冠，松嶋菜菜子以9000萬至1億日圓（約477萬至530萬港元）緊隨其後，至於新垣結衣、長澤正美及宮澤理惠則以8000萬至9000萬日圓（約424萬至477萬港元）並列第3位。