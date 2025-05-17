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娛樂

捲P.Diddy性販運案 Bieber首發聲 否認受害者

【明報專訊】現年55歲美國饒舌男歌手P.Diddy（原名Sean Combs）涉嫌敲詐勒索、性販運，去年遭警方拘捕，多次申請保釋被拒，案件日前開審；P.Diddy的性醜聞也牽連到其他歌手，包括其時還未成年的加拿大樂壇天王Justin Bieber，被指是受害者之一，Bieber透過發言人首度開腔，否認是受害者之餘，並稱「轉移大眾對此事的關注，只會剝奪那些受害者本該獲得的正義」。

P.Diddy曾在美國Hip Hop樂壇呼風喚雨，卻接連被多名女性指控強迫性交易及性侵，案件日前在紐約曼哈頓聯邦法院開審，P.Diddy的藝名Cassie前歌手女友Casandra Ventura率先作供，稱兩人過去長達10年交往期間，她被迫參與充斥毒品的性愛派對，還遭到對方暴力對待及軟禁。

Justin Bieber十三四歲便簽約唱片公司，15歲正式出道，瞬間走紅；透過「師父」Usher，Bieber有段時間跟P.Diddy過從甚密。後者去年被捕後，不少網民翻出舊片段，揣測Bieber可能跟Cassie一樣，也是P.Diddy的受害者之一。例如2009年，P.Diddy曾出現在時年15歲Bieber的YouTube頻道片段，表示會教他如何「放肆瘋狂一番」；還稱他們去哪、做了什麽，均不能公開說，似暗示帶Bieber做違法的事。兩年後，兩人亮相名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）的清談節目，當時Bieber提到P.Diddy曾承諾會送一輛林寶堅尼跑車給他，但還未收到；P.Diddy當時說：「他（Bieber）應該知道，跟我一起做的事不能在電視上亂講。」另有網民翻出Bieber的歌曲《Yummy》MV，稱當中藏有很多恐怖信息在暗示真相。

Bieber稱破產傳聞屬造謠

P.Diddy被捕後上述謠言愈傳愈烈，Bieber終於開腔，透過發言人否認是受害者，「雖然Bieber並非P.Diddy的受害者，但確實有些人真正受到他傷害」。Bieber亦在聲明中表示：「轉移大眾對此事的關注，只會剝奪那些受害者本該獲得的正義。」

另一方面，現年31歲的Justin Bieber近日傳出面臨財務危機，甚至有報道指他已破產，所以才會出售所有歌曲的版權。據美媒報道，Bieber於2022年臨時取消巡迴演唱會，欠下主辦方2400萬美元違約金，Bieber的經理人Scooter Braun曾以公司名義代為償還，並協議Bieber未來10年分期歸還。然而他支付一期款項後便停止，同年年底更以2億美元出售歌曲版權。

對於破產傳聞，Bieber方面指傳言「是為了流量的愚蠢造謠，來自那些不再與Bieber合作，而且不了解狀况的所謂『消息人士』」。又強調指他財困的消息若不是對樂壇一無所知，就是意圖抹黑。

相關字詞﹕樂壇天王Justin Bieber 饒舌男歌手P.Diddy

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