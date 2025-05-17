明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《藏海傳》成年度期待內地劇 肖戰獲讚「有突破 戲很好」

【明報專訊】執導內地經典宮鬥劇《甄嬛傳》的導演鄭曉龍擔任古裝劇《藏海傳》總導演，由曹譯文執導，人氣男星肖戰聯同張婧儀、周奇、黄覺等主演。肖戰與兩名導演首次合作，對他是全新的挑戰，不論在題材類型、角色複雜程度或演繹方式的要求，都突破了他以往的古裝作品，更獲總導演鄭曉龍大讚「有突破、戲很好」。

張婧儀戲鬥肖戰成亮點

肖戰飾演藏海，是表面沉着冷靜，內心執著堅定，謀略過人，又不失善良本性的複雜角色，令粉絲及觀眾期待。備受力捧的新生代女演員張婧儀則飾演身世複雜、有過人智慧及武功不凡的香暗荼，劇中她和藏海的對手戲成為作品的一大亮點。

總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》

曾在內地劇《小歡喜》飾演學渣方一凡令知名度急升的年輕演員周奇，飾演與藏海亦敵亦友的莊之行，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折。憑《開端》、《新生》等劇集獲不少觀眾喜愛的黃覺，飾演權傾朝野、冷酷狠辣的大將軍平津侯，會展現全新面貌。還有鍾漢良、陳妍希、《天龍八部》的張國強等參演。

《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《幸福到萬家》等多部受歡迎劇集；導演曹譯文曾參與過多部鄭曉龍執導的影視作品，跟隨鄭曉龍學習，在聯手創作《藏海傳》的過程中，曹譯文遵循鄭曉龍的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角相結合，力圖打造出一部有品質、有影響力的古裝題材作品。

《藏海傳》去年9月入選2025年優酷年度片單，隨後更獲酷雲數娛年度影響力盛典「年度期待劇集」。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，首部預告片發布後，24小時內播放量突破800萬。

滅門慘案10年後沉冤得雪

《藏海傳》講述大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他10年後化名藏海回到京城調查當年真相；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，在朝堂上站穩陣腳、步步高陞，最終沉冤得雪。在佈局復仇計劃、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，在人性的考驗中掙扎；在他精心佈下棋局之時，自己也一步步走入了未知的陰謀危局中。

《藏海傳》5月18日Disney+上線

相關字詞﹕張婧儀 藏海傳 肖戰 鄭曉龍

上 / 下一篇新聞