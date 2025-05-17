【娛樂場】《藏海傳》成年度期待內地劇 肖戰獲讚「有突破 戲很好」

張婧儀戲鬥肖戰成亮點

肖戰飾演藏海，是表面沉着冷靜，內心執著堅定，謀略過人，又不失善良本性的複雜角色，令粉絲及觀眾期待。備受力捧的新生代女演員張婧儀則飾演身世複雜、有過人智慧及武功不凡的香暗荼，劇中她和藏海的對手戲成為作品的一大亮點。

總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》

曾在內地劇《小歡喜》飾演學渣方一凡令知名度急升的年輕演員周奇，飾演與藏海亦敵亦友的莊之行，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折。憑《開端》、《新生》等劇集獲不少觀眾喜愛的黃覺，飾演權傾朝野、冷酷狠辣的大將軍平津侯，會展現全新面貌。還有鍾漢良、陳妍希、《天龍八部》的張國強等參演。

《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《幸福到萬家》等多部受歡迎劇集；導演曹譯文曾參與過多部鄭曉龍執導的影視作品，跟隨鄭曉龍學習，在聯手創作《藏海傳》的過程中，曹譯文遵循鄭曉龍的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角相結合，力圖打造出一部有品質、有影響力的古裝題材作品。

《藏海傳》去年9月入選2025年優酷年度片單，隨後更獲酷雲數娛年度影響力盛典「年度期待劇集」。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，首部預告片發布後，24小時內播放量突破800萬。

滅門慘案10年後沉冤得雪

《藏海傳》講述大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他10年後化名藏海回到京城調查當年真相；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，在朝堂上站穩陣腳、步步高陞，最終沉冤得雪。在佈局復仇計劃、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，在人性的考驗中掙扎；在他精心佈下棋局之時，自己也一步步走入了未知的陰謀危局中。

《藏海傳》5月18日Disney+上線