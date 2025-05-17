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娛樂

陳零九逃兵役全面停工 五堅情宣布暫時休團

【明報專訊】繼王大陸後，台灣多名男星被爆涉嫌逃兵役，被偵辦「閃兵集團」的台灣警方拘提，當中包括組合五堅情成員陳零九，昨日他在社交平台發文公開道歉，五堅情亦宣布暫時休團。

陳承擔後果並致歉

陳零九說：「本人在此誠摯向大眾致歉，6年前作出逃避兵役的錯誤決定，這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。」

陳零九深知身為公眾人物，一舉一動都可能對社會產生影響，他的行為辜負大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。他向所有關心、支持他的粉絲朋友，以及受到牽連的合作伙伴與相關工作人員，表達最深的歉意。他透露會暫停演藝工作，「這段時間，我會放下藝人身分，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起」。

五堅情各自發展

五堅情亦發給粉絲的信表示會暫時休團，「五堅情由5名擁有深厚情誼的好友組成。近5年來，我們一同克服種種挑戰，與堅果（粉絲暱稱）們攜手創造了無數難忘的回憶，正因這份堅定不移的友情，我們始終相信，當團員遇到困難時，彼此都會選擇共同進退。因此，我們做出這個重要的決定：五堅情將暫時休團。未來，團員們將以個人身分繼續各自的活動方向，並持續關心、支持彼此。衷心感謝大家一路以來的陪伴與支持」。

娛樂組

相關字詞﹕陳零九 五堅情

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