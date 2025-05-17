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娛樂

王菀之讚人靚聲甜跳舞有型 AK願加盟193旗下「最緊要有底薪」

【明報專訊】MIRROR成員江生（AK）初演舞台劇《SUCK樂園》，昨晚在演藝學院首場演出，稱感到緊張，排練時曾腸胃不適，因此消瘦，感謝同劇演員給意見。王菀之讚AK人靚聲甜，歌聲剛中帶柔，跳舞有型，AK希望有機會與對方合唱。日前姜濤自爆還有3年合約，ERROR成員郭嘉駿（193）豪言開公司簽MIRROR，之後雪藏他們。AK笑言等待193發達買起MIRROR，雪藏不緊要，但最緊要有底薪。

記者：林祖傑

AK昨日與王菀之、楊偉倫、白只、韋羅莎及蔡曉童（童童）出席舞台劇《SUCK樂園》拜神儀式。AK表示因排練曾腸胃不適，加上首次演舞台劇緊張，故消瘦不少，他說：「我不是刻意減肥，其實要食肥一點，我知這樣講會令很多人討厭我，但我真的想食肥些！」

AK腸胃不適消瘦

AK表示最初獲很大自由度，之後其他演員見他「甩轆」，便各自給予意見，王菀之亦叮囑他講對白慢一點，他亦逐漸掌握到節奏，「不過有場與王菀之及白只的戲，每次排練時都要忍笑，不過應該忍得住，希望有機會再跟他們合作舞台劇」。

AK自爆前日綵排仍有忍不住笑的情况，故首晚演出只好抱聽天由命心態，亦提醒MIRROR兄弟捧場最好揀較後場次，第一場總有很多不確定因素，相信之後的觀賞度更好。白只跟楊偉倫（阿卵）大讚AK，前者跟AK合作過電影，指他年輕有實力是「天之驕子」。談到近日有樂迷提及白只與阿卵20年前的組合「朱凌凌」，期待他們回歸，認為樂壇欠「朱凌凌」一個交代？阿卵笑說「朱凌凌」一直存在，只是漆黑中大家未察覺，他認為樂壇已給他們交代，白只想專心做演員，會否回歸再考慮。

王：同台跳舞沒壓力

AK表示隊友陳卓賢（Ian）演唱會曾邀王菀之合唱，他都希望將來與王菀之有合唱機會。王菀之聞言大讚AK人靚聲甜，「AK跳舞時充滿力量，平時對答又好溫柔，在他的歌聲裏面剛中帶柔」。她讚AK能歌善舞又聰明，今次合作更看到對方的演技。AK笑說：「我梗係好認同！講得好貼切。」劇中AK與王菀之有同台跳舞戲，王菀之稱沒壓力，「梗係無啦，我是舞者！」她稱沒有為今次演出刻意減肥，因演喜劇需要很多體力，「其實不用驚，我去到21場一定好瘦，首場要大隻啲才能頂到尾場」。對於193豪言開公司簽3年後約滿的MIRROR，再把MIRROR雪藏。AK笑說：「咁就好，等待3爺（193）發達一刻買起我們，雪藏我們不緊要，最緊要有底薪。」

童童失控流眼淚

童童被問及是否擔心笑場？王菀之提議童童不要直視白只與阿卵是秘訣。童童稱綵排時忍不住呻辛苦，因笑到失控流眼淚。韋羅莎應付爆笑場面只有扮聽不到、看不到，稱劇本沒有的對白與導演沒編排的，綵排時大家好好玩，一邊排一邊加，只有導演在場外哀號，叫他們不要再加料，部劇已經好長。

相關字詞﹕楊偉倫（阿卵） 白只 王菀之（Ivana） 江𤒹生（AK） SUCK樂園

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