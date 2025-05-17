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娛樂

愛睇hater留言 Tyson Yoshi：最驚無人鬧

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥） 昨日到九龍灣出席「香港建造學院課程資訊日」開幕典禮，他化身「準面試生」接受面試和體能測試。他透露當年選修室內建築設計，因不用寫文章，但現在要寫歌，真的很諷刺。他表示歌手生涯非一帆風順，初出道時試過唱歌被人噓和擲東西，台下客人飲酒又猜枚。

稱林家謙囂張得起

Tyson Yoshi表示平時會刻意看hater鬧他的留言，每日逼自己看半小時，訓練自己看到沒反應。他覺得無論hater講什麼，他都是得益者，因本身沒大公司支持，可趁機宣傳。最驚是無人鬧他，會想是否自己做錯什麼。他鼓勵年輕人裝備好自己，不需靠人就囂張得起，「睇林家謙幾囂張，他身兼曲、詞、編、監」。

Tyson Yoshi於7月5日及6日在啟德體藝館舉行演唱會，之後往歐洲舉行婚禮，他笑言是「告別單身跑數演唱會」，因結婚要花錢，所以要搵多些錢。他給未婚妻Christy 200萬元籌備婚禮，但不是自把自為，要得他允許才可以做，影相的古董車都有諮詢他意見。提到開兩場演唱會就搵到200萬元？他說當然無。

Tyson Yoshi與張敬軒（軒公）合唱新歌《By My Side》昨日在各大音樂串流平台上架，但前晚新歌已在網上瘋傳。他解釋因時差問題，新西蘭的歌迷率先轉發，他自嘲鄉下仔，張敬軒都試過此情况。

擔心讀「愛的宣言」爆喊

Tyson Yoshi稱不喜歡計劃被打亂，曾「忟憎」了一吓，但證明歌迷心急想聽。他與張敬軒錄音時落淚，因覺得對方與古巨基都是遙不可及的歌手，但可以在音樂上合作，好夢幻。他感情豐富，不知會否在婚禮上爆喊，希望不會，都擔心宣讀「愛的宣言」時忍不住。

記者：柯美

相關字詞﹕Tyson Yoshi（程浚彥）

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