傳姊弟戀後首露面 姚子羚讚徐偉棟單純又啱傾

提到徐偉棟之前公開讚她是善良女生，承認追求，望有發展空間。姚子羚默認畀機會對方，「徐偉棟影相方面很有天分，影得很靚，我分享照片時有鳴謝他」。有否見過對方媽媽雪梨及姨媽米雪？她笑言在電視見過雪梨，以前有跟米雪合作拍劇。是否想關係再親密一點？她笑說：「好，希望可一齊拍劇。」

陳展鵬稱張智霖適合新劇角色

陳展鵬與袁偉豪分別表演舞獅及彈結他。陳展鵬表示第一次舞獅雖練了多次，但不容易，舞獅頭好重。袁偉豪出動私伙結他跟譚俊彥自彈自唱，他家中收藏近10支結他，還有車和手表，已向太太張寶兒上報。他早前在廣州開演唱會，夢想將來到啟德開騷，現在要儲歌、儲技術和粉絲，相信一日健在都有機會。

傳無綫劇《璀璨之城》原本由陳展鵬主演，現改為張智霖（Chilam）孭飛。陳展鵬表示不知道，「是不是澳門取景那部劇？搵Chilam很適合，他是初哥哥，當年劇集《十月初五的月光》都在澳門拍，我們好懷念他演的《衝上雲霄》和初哥哥，請到他演出，公司有大製作都好開心」。

鍾柔美想伙拍黃博跳唱

黃博獲獎後首次公開演出，再踏足啟德場館，心情變得輕鬆。談到她報名參加湖南衛視音樂節目《歌手2025》。她解釋節目在社交網公開招募，自己上載自拍片報名，正等消息，未必能入圍。鍾柔美首次見黃博，聽到對方想學跳唱，歡迎合作。她稱考完試準備放暑假，期待多接幕前工作見粉絲，「考試期間經常發夢，估不到發夢的考題在現實考試出現，好彩識做」。她稱小時候發夢見到幾個數字，媽咪用來買六合彩中了二獎。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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