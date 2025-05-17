TVB年中節目巡禮 陳曉華張曦雯齊做「劇后」 馬國明受力捧想攞最佳客串獎

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

出席節目巡禮藝員有陳豪、黎耀祥、馬國明、陳展鵬、羅子溢、龔嘉欣、高海寧、張曦雯及陳自瑤等。TVB下半年推出9套新劇，包括《金式森林》、《香港探秘地圖》、《臥底嬌娃》、《俠醫》、《璀璨之城》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》、《模仿人生》及《新聞女王2》，播出的宣傳片中有不少意識大膽鏡頭，郭柏妍與張頴康在《夫妻的博弈》有激吻戲；羅子溢與何依婷在《金式森林》有激烈牀戲。還有很多綜藝節目，部分加入AI元素，包括《2025第一屆亞洲AI小姐競選》等。

張曦雯珍惜機會 愈忙愈精神

陳曉華再度蟬聯「劇后」，有《夫妻的博弈》、《金式森林》、《璀璨之城》及《新聞女王2》；跟她同有4劇的張曦雯有《俠醫》、《臥底嬌娃》、《模仿人生》及《璀璨之城》。張曦雯稱近年公司劇集製作減少，有幸仍有機會參與多部作品，會好好珍惜機會。她拍足一年沒停過，《俠醫》正趕拍其戲分，之後到澳門為《璀璨之城》開工。雖然劇接劇，她不覺辛苦，愈忙愈精神，相反一放鬆就易病。張智霖與吳卓羲在《璀璨之城》分別飾演張曦雯大伯及丈夫，她形容劇中個個都是衰人，她的角色說話尖酸刻薄，希望盡情釋放邪惡一面，跟《俠醫》角色率直友善有很大差別。陳曉華稱在《璀璨之城》角色算是其中一個好人，很羨慕首次合作的張曦雯，拍劇忙極也充滿能量。

馬國明主演 《新聞女王2》、《夫妻的博弈》，以及客串《巨塔之后》。他表示《巨塔之后》只是客串，戲分不多，看年底可否爭個「最佳客串」獎。他稱仍想攞視帝，一切隨緣。問到《新聞女王2》加入黃宗澤有否分薄戲分？他認為有新角色加入更添火花。

高海寧：與張智霖親熱戲點到即止

高海寧有《新聞女王2》、 《璀璨之城》及《夫妻的博弈》，指《新聞女王 2》拍攝進度良好，大家一開始已入戲，很喜歡黃宗澤輕鬆的演繹方式，要好好學習。至於Man姐（佘詩曼飾）一如既往霸氣，兩人有些對立戲。她在《璀璨之城》跟張智霖、吳卓羲及張曦雯展開4角關係，暫時知道跟張智霖的親熱戲是點到即止。

陳自瑤笑稱身形酬勞不需幾級跳

陳自瑤穿火紅色低胸傘裙亮相，非常搶眼。她說試身時沒想到有此效果，一心想打扮隆重為尊重場合。她主演新劇《刑偵12》下周一（19日）首播，預告以不同造型出席宣傳活動。她日前在社交平台上載擔任豐胸代言人的性感照，稱間中分享無妨，透露斟洽續約代言和拍新廣告。她已代言6年，最緊要幫到自己身形變靚，合作愉快。再續約是否身形和酬勞一齊幾級跳？她說不需要，比例平均適合就可以。

羅子溢擔任「myTV SUPER3.0體驗大使」協助宣傳，他稱不清楚是否取代已離巢的李佳芯。他有兩部劇集《金式森林》與《模仿人生》，前者角色亦正亦邪，後者則演渣男富二代，故事發展好轉折。他透露老婆楊茜堯有斟洽拍新劇，希望有更多新嘗試，不介意夫妻檔合作，最好暑假開工，可帶子女同行。他早前帶女兒到學校參加面試，感恩一次過順利獲取錄。他沾沾自喜說女兒表現好好，得到老婆讚賞。

陳豪指「壓力禿 」舊料翻炒

陳豪雖只得《俠醫》一套劇，但有很多其他工作，包括商演及拍廣告。早前被指獨力養家，疑壓力大導致頭頂出現脫髮情况。他表示拍劇陪家人及兼顧咖啡生意沒太大問題，「生意穩步上揚，咖啡是小本生意，投資不太」。被指壓力爆煲眉頭皺？他笑說：「多謝大家關心，我和大家一樣備受生活壓力，難得可為家人付出，我覺得好榮幸。」他稱「壓力禿 」是舊料被翻炒，他無問題，又多謝老婆陳茵媺力撐他依然靚仔，為他頂住。

劉穎鏇擔任綜藝節目《一日打工限定》其中一集嘉賓，不擔心曝光率減少，趁這段時間好好休息。她透露之後有可能拍文偉鴻新劇，暫時未知角色和故事，即使不知是否有動作戲，都會繼續練習，保持身形在最佳狀態。

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