【開箱】《為甚麼是我來神說教》 探討日本矛盾價值觀

高中老師「神級」說教

故事描述麗美靜（廣瀨愛麗絲飾）對教學毫無熱情，只是為了擺脫無業狀態，才勉強答應出任私立名新高中教師。阿靜原本打算在校內低調過日子，盡量避免惹麻煩，卻被分配到問題多多的2年10班。隨着問題接二連三出現，阿靜按捺不住，向學生說教幾句，卻能精準地擊中痛處，引發學生共鳴。那些只是敷衍話語，結果被學生奉為「神級」說教。

日本劇集和電影總愛說教，寓教育於娛樂。新劇直接以說教為主題，首集提到阿靜不想把自己想法强加於人，擔心此舉可能傷害對方，同時令自己陷入困境，一旦激怒他人，對自己無好處。故事道出向來講禮貌、守規矩和愛面子的日本人，固守「各家自掃門前雪」習俗，結果把想說的話，都鬱結在心裏，實在矛盾。

劇集以高中為背景，聲稱這是與人坦率交流會帶來風險的年代，成年人害怕訓斥青少年，即使是教師也奉行「不斥責、不讚美、不傾聽煩惱」的三大原則，教師擔心批評學生後，輕則惹來家長投訴，重則捲入虐待、欺凌甚至自殺等問題，值得觀眾反思。

首集講述某學生遭到欺凌，阿靜一時激動指摘加害者，後者訛稱只是開玩笑，反指老師誣陷她，更以自殺作威脅，要求阿靜道歉。劇集探討校園欺凌、出租情人等社會問題，同時帶出私立學校陷入經營困難，既想招收更多學生，又要維持學育質素，於是企圖把家庭環境較差的學生逼走，成立「監察組」專門尋找學生錯處。

黑歷史成最大懸念

廣瀨愛麗絲近年參演《我的第二青春》、《366日》及《認識的妻子》等日劇，今季在《為甚麼是我來神說教》首次扮演老師角色，原本擔任出版社編輯的阿靜，後因發生某事而離職，估計日後將會交代。躲在家中避世兩年，終被媽媽的好友兼名新高中校長加護京子（木村佳乃飾）游說當教師。事實卻是阿靜性格內向，不想與別人扯上關係，覺得所有事情都很麻煩。

劇集利用大量旁白來表達阿靜內心想法，每當她想說教時，便會上網蒐集資料，導演透過網絡搜尋頁面的畫面來呈現說教內容，效果貼地又有趣，廣瀨愛麗斯時而內斂時而激進的表情，也掌握得很好。《為》劇每集帶出不同的學生問題，第4集逐步解開阿靜「隱居」的秘密，增加劇他追看性。