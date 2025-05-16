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娛樂

《超人》新預告曝光 保衛地球反遭政治迫害

【明報專訊】《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）出任DC電影公司行政總裁後，為重啟DC電影宇宙（簡稱DCU）打響頭炮的新片《超人》（Superman），將於7月11日在美國開畫，首條長約3分鐘的正式預告片前晚曝光，片段由《龍捲風》大衛哥倫斯韋（David Corenswet）飾演超人接受《星球日報》記者兼女友露易絲（麗素布斯南飾）訪問揭開序幕，藉以帶出超人拚死保衛地球，反遭美國政府甚至人民質疑，加上《五腥級盛宴》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演反派雷克斯路瑟的針對性襲擊，都令他感無奈又憤怒。

去年底在影視串流平台Max上架的DCU首部動畫《生物突擊隊》中，聲演費力克上將的《美國隊長3：英雄內戰》法蘭格里羅（Frank Grillo），亦於《超人》預告片亮相，他已升職為國防部長，負責調查超人在美國境外執行維和行動是否違法，甚至派員把他拘捕，跟另一超級英雄元素人同時收押在玻璃監獄。另一方面，雷克斯路瑟帶領反英雄角色工程師（瑪麗亞法拉雅飾）到超人位於北極的秘密基地孤獨堡壘施襲，結果反遭超人狗氪圖攻擊，大快人心。

值得一提的是，根據漫畫原著，工程師隸屬於超級英雄團隊「權力戰隊」，占士根早前宣布將會開拍電影，如今透過《超人》率先登場；至於另一超級英雄團隊「美國正義協會」成員綠燈俠（尼敦菲里安飾）、鷹女（伊莎貝拉莫塞飾）及卓越先生（伊迪佳費治飾），同樣在《超人》預告片亮相，估計是友非敵。

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