《超人》新預告曝光 保衛地球反遭政治迫害

去年底在影視串流平台Max上架的DCU首部動畫《生物突擊隊》中，聲演費力克上將的《美國隊長3：英雄內戰》法蘭格里羅（Frank Grillo），亦於《超人》預告片亮相，他已升職為國防部長，負責調查超人在美國境外執行維和行動是否違法，甚至派員把他拘捕，跟另一超級英雄元素人同時收押在玻璃監獄。另一方面，雷克斯路瑟帶領反英雄角色工程師（瑪麗亞法拉雅飾）到超人位於北極的秘密基地孤獨堡壘施襲，結果反遭超人狗氪圖攻擊，大快人心。

值得一提的是，根據漫畫原著，工程師隸屬於超級英雄團隊「權力戰隊」，占士根早前宣布將會開拍電影，如今透過《超人》率先登場；至於另一超級英雄團隊「美國正義協會」成員綠燈俠（尼敦菲里安飾）、鷹女（伊莎貝拉莫塞飾）及卓越先生（伊迪佳費治飾），同樣在《超人》預告片亮相，估計是友非敵。