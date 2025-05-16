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娛樂

Hans Zimmer亞博開騷兩度安歌 《獅子王》掀高潮

【明報專訊】金像配樂大師Hans Zimmer前晚（14日）在亞洲國際博覽館舉行《Hans Zimmer Live》香港音樂會，全場爆滿，吸引逾萬名觀眾捧場。Hans Zimmer率逾20多人組成的樂隊及交響樂團登場，把他創作的經典荷李活電影配樂重新編曲及演奏，包括《帝國驕雄》、《魔盜王》、《蝙蝠俠：黑夜之神》、《星際啟示錄》、《最後武士》、《神奇女俠》、《潛行凶間》，以及獲頒奧斯卡最佳電影配樂的《沙丘瀚戰》等。他又邀請《帝國驕雄》插曲《Now We Are Free》原唱歌手Lisa Gerrard來港演出，大讚她的歌聲獨一無二，女方則指Hans是世上最好的作曲家。

Hans表示能夠在漂亮的香港演出感到榮幸，當晚表演長達3小時，特別為本地觀眾重新編排《蝙蝠俠》配樂中屬於「小丑」部分。他又透露女兒隨團來港，成為亞博座上客。Hans一度擺烏龍，說話時把咪高峰倒轉，隨即自嘲不適宜多說話。

《獅子王》配樂壓軸登場，請來南非歌手Lebo M演繹《Circle of Life》等歌曲，配合舞蹈員的半空絲帶舞，掀起全晚高潮。音樂會結束後，觀眾高呼安歌，Hans奏出《007》系列經典配樂，台下觀眾歡呼不斷，但仍未肯離開，Hans笑問：「你們留在這兒做什麼？不用回家睡覺嗎？」於是再奏出《潛行凶間》插曲《Time》，直至10時50分終於完場。

記者：蘇珮欣

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