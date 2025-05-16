Hans Zimmer亞博開騷兩度安歌 《獅子王》掀高潮

Hans表示能夠在漂亮的香港演出感到榮幸，當晚表演長達3小時，特別為本地觀眾重新編排《蝙蝠俠》配樂中屬於「小丑」部分。他又透露女兒隨團來港，成為亞博座上客。Hans一度擺烏龍，說話時把咪高峰倒轉，隨即自嘲不適宜多說話。

《獅子王》配樂壓軸登場，請來南非歌手Lebo M演繹《Circle of Life》等歌曲，配合舞蹈員的半空絲帶舞，掀起全晚高潮。音樂會結束後，觀眾高呼安歌，Hans奏出《007》系列經典配樂，台下觀眾歡呼不斷，但仍未肯離開，Hans笑問：「你們留在這兒做什麼？不用回家睡覺嗎？」於是再奏出《潛行凶間》插曲《Time》，直至10時50分終於完場。

記者：蘇珮欣