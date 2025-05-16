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娛樂

湯告魯斯新片首映贏7分半鐘掌聲 《職業特工隊：最終清算》女主角懶理康城禁令 性感行紅地氈

【明報專訊】第78屆康城影展日前揭幕，湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）昨日以非競賽片姿態舉行世界首映禮，女主角希莉艾維（Hayley Atwell）及寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）毋視大會「禁裸令」，均以「中門大開」的性感造型行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點。據美媒Deadline報道，首映禮結束後，現場觀眾起立拍掌7分半鐘，令湯告魯斯和導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）興奮又感動，互相擁抱道賀。

康城影展開幕禮請來金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）頒發榮譽金棕櫚獎予《花月殺手》拍檔羅拔狄尼路（Robert De Niro），翌日輪到《職業特工隊：最終清算》舉行世界首映禮，同樣星光熠熠，除了此片導演基斯杜化麥格里、監製兼主角湯告魯斯、拍檔希莉艾維、寶姬曼迪夫、西蒙柏奇（Simon Pegg）及安芝娜貝茜（Angela Bassett）等盛裝出席，身為主競賽單元評審的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《艾美利亞變奏曲》金像女配角素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、韓片《破墓》金高銀、名模Heidi Klum及伊蓮娜（Irina Shayk）等亦畀面捧場。

首輪影評普遍讚好

大會日前公開衣著新規定，禁止來賓在紅地氈裸露及穿著超長裙襬或設計浮誇的禮服，不過，希莉艾維和寶姬曼迪夫依然性感亮相，前者穿著意大利設計師Giambattista Valli為她度身訂做的火紅deep V長裙，把她的豐滿身材表露無遺；後者選擇Loewe今年秋季新裝登場，紫色上衣不單「中門大開」，背部更赤裸示人，難怪湯告魯斯幾乎全程陪伴在側，實行貼身保護。

《職業特工隊》系列自1996年推出至今，過去29年先後製作7部電影，全球票房累收超過40億美元（約312億港元），成績驕人。被指是結局篇的《職業特工隊：最終清算》當然不容有失，隨着首映結束，首輪影評曝光，歐美傳媒普遍讚好，「爛番茄」網站綜合97篇影評文章得分87%，《電訊報》認為湯告魯斯「完成了他出道至今最瘋狂的特技」；《紐約時報》亦指本片是2023年上映《職業特工隊：死亡清算》後「令人愉快的後續」，《Empire》雜誌形容新片「規模宏大，充滿緊張刺激」，同時質疑今集是否系列結局，「本片既是最佳的絕唱，但它的大門同時打開，歡迎阿湯隨時歸來」。巧合的是，湯告魯斯在康城記者會上被問到此片可會是最後一集？他的答案模稜兩可：「希望觀眾入場欣賞，好好享受它，我們在拍攝過程中，同樣度過美好的時光。」

《職業特工隊：最終清算》本月23日在美國開畫，香港提早一天公映，康城影展的觀眾更率先在世界首映禮一窺全貌，據美媒Deadline報道，此片放映期間，現場掌聲和歡呼聲不斷；首映結束後，全場觀眾更起立拍掌長達7分半鐘，直到湯告魯斯等人致謝後並準備離場，掌聲才停止。阿湯一邊揮手一邊向影迷說：「我很感激、非常感激過去多年能夠透過此系列娛樂大家，亦很感激我的好友（指着導演）帶領我們走過的每一步，期望未來能跟你再度合作。」

伊娃金高銀忙宣傳

「靚太」伊娃朗歌妮亞出席《職業特工隊：最終清算》首映禮後，隨即展開個人宣傳行程，包括以咖啡代言人身分會合《破墓》女星金高銀，一同亮相品牌活動，後者換上西裝的中性打扮，陪伊娃在戶外飲咖啡；然後伊娃再跟荷爾芭莉、另一評審謝洛美史壯（Jeremy Strong）等出席化妝品牌歐萊雅（L'Oreal）主辦女性電影人晚宴，可謂忙個不停。

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