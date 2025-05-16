朱智賢不知黎振燁任演唱會保安 稱沒聯絡 睇騷無撞見

記者：鍾一虹

39歲黎振燁2016年參加香港先生奪冠入行，有「翻版古天樂」之稱，自與朱智賢車廂密會食蛋糕事件後消失幕前，日前被發現疑已轉行，加入楊證樺開設的保安公司，為五月天演唱會任保安工作。黎振燁接受傳媒訪問時表示獲楊證樺及黎家智邀請加入保安團隊，為人生開拓多一條路，沒有退出娛樂圈，透露已接了一齣內地電影，稍後會公布消息。

朱智賢昨日與多名已離巢的無綫前藝人譚嘉儀、陳思圻（前名陳偉琪）、游莨維和台灣藝人梁凱晴出席HOY TV節目《領廚爭霸戰》啟動禮，被問到黎振燁轉行做保安一事，朱智賢表示不知道：「沒有留意新聞，跟對方已沒有聯絡。」她日前亦有看五月天演唱會，有否撞到？她說沒有，朋友邀請她在VIP包廂觀看。

譚嘉儀設工作室獨立發展

朱智賢比譚嘉儀早離巢，被笑升呢師姐可向對方教路，她笑言：「嘉儀不用我教路，我都是自由發揮。」近年不少藝人相繼離巢，朱智賢不感驚訝，「之前看新聞無綫都承認每年有很多人離職，只是近期媒體多報道，才突顯離職人數特別多，好似今（昨）日都有幾個無綫前藝人」。

譚嘉儀表示已成立工作室獨立發展，今次嘗試按單一節目跟HOY TV合作，非簽約成旗下藝人，「現在變自僱人士，自由度變大，離開無綫後第一次跟其他電視台合作，感覺很特別、得意和新鮮，認識到很多新朋友，活動上又重遇很多舊同事」。

陳思圻自認地獄廚神

說到廚藝，朱智賢與譚嘉儀表示閒時都有煮幾味，前者自爆最怕捉田雞和生劏鱔和魚，希望節目組手下留情，「我6月24號生日當天錄影節目，切勿要我處理這些驚嚇食材」。譚嘉儀笑言日常下廚會戴面罩、眼罩和手套，慎防煮煎炸食品弄傷皮膚，打算錄節目時都會必備「入廚三寶」。

陳思圻自認地獄廚神，因從小獲父母愛惜，免入廚房，毫無廚藝可言，「最近我學煲湯，無論煲什麼都落清補涼材料，爸爸已吃厭」。梁凱晴曾效力無綫5年，主持過飲食和旅遊節目，現已滿約，回復自由身，自認是半個天使廚神，擅長炮製甜品，她笑說：「我不會嫌棄陳思圻，願意跟她在節目組隊入廚。」