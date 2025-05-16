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娛樂

周吉佩認競爭大 向《中年3》亞軍張與辰搲撈

【明報專訊】周吉佩昨日到新蒲崗為在書展推出的自傳《第三人生》拍攝封面，透露被很多人質疑才38歲，為何可以出自傳，但聽完其經歷後，認為他有資格，「第一人生是童年在茶果嶺木屋區長大，家境貧窮令我變得堅強不怕事。第二人生經歷挫折，12年傳媒生涯點滴，以及家庭與追夢之間的角力；第三人生是參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》的轉變，道出我近20年追夢過程與堅持，同時希望自身經歷可以鼓勵別人」。是否騷肌影封面？周吉佩否認，認為不是影寫真。至於會否出寫真，他稱目前沒想過，將來不知，笑說：「不是對自己身材沒信心，怕老婆唔畀，好嘢留給自己睇。」

不覺公司資源分配不足

《中年好聲音3》剛結束，《中年好聲音4》又開始接受報名，身為「中一生」的他會否擔心愈來愈多學員競爭，分薄公司資源？周吉佩不覺公司資源分配不足，今次出書無綫有參與，「我有很多搞作，公司都有講過未必有太多人手幫到我，沒所謂，因我想到就做，日前突發在商場busking，公司都好支持我，幫我度期。我覺得不緊要，公司幫到手就一齊做，不然自己做亦可」。不過他承認《中年》系列有太多學員競爭變大，「唔驚就假，唯有做好自己，努力寫歌、出書、開騷，『中一』、『中二』和『中三』生很多人都有唱功和實力，無得比較，反而想大家有多些合作，我跟張與辰傾過，對方想在馬來西亞開演唱會，希望託他的鴻運，有機會在大馬演出」。

記者：柯美

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